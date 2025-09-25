Nantes : Mostafa Mohamed s’en prend violemment à Antoine Kombouaré

Joueur du FC Nantes depuis 2022, Mostafa Mohamed a connu plusieurs coaches chez les Canaries. Et s’il a confié que Rui Vitoria et Luis Castro étaient les coaches avec lesquels il s’entendait le mieux, l’attaquant égyptien de 27 ans n’appréciait pas vraiment Antoine Kombouaré. Et il l’a fait savoir.

«La raison pour laquelle je suis resté à Nantes, c’est parce que Luis Castro m’a dit qu’il me faisait confiance et qu’on pouvait s’aider mutuellement. Antoine Kombouaré est le pire entraîneur que j’ai eu. Il est celui avec qui j’ai pensé à partir. J’avais mis ça en balance : si Kombouaré restait, moi, je partais. Je suis quelqu’un qui a besoin de sentir qu’on me fait confiance et quand Luis Castro est arrivé, j’ai immédiatement senti qu’il croyait en moi. Donc, j’ai décidé de rester. Vous allez voir, cette année, le FC Nantes ne va pas jouer le maintien, mais une qualification européenne, car on peut avoir beaucoup d’ambitions avec ce nouvel entraîneur, qui porte beaucoup de considération à ses joueurs et qui a une mentalité de gagnant», a-t-il déclaré dans un entretien accordé à [Ouest France]().