Pourquoi l’OM est déjà dingue de sa recrue Facundo Medina

L’essayer c’est l’adopter. En cinq mois, Facundo Medina est déjà devenu un membre à part entière de la grande famille OM. Un club qu’il a rejoint le 2 juillet dernier après de longues négociations entre le Racing Club de Lens, sa team du nord, et les Phocéens, qui l’ont accueilli sous la forme d’un prêt payant de 2 M€ assorti d’une obligation d’achat de 18 M€. Très rapidement, tout le monde a compris qu’un sacré personnage débarquait en Provence. On ne parle pas de ses tatouages et piercings, ni même de sa teinture blonde peroxydée qu’il arbore occasionnellement ; mais bien de sa personnalité absolument atypique. Des traits de caractère qui peuvent faire de lui l’un des nouveaux chouchous de l’Orange Vélodrome.

Une recrue qui vous veut du bien

Lors de sa présentation, l’ex-joueur de Lens avait fait dans le classique au moment d’expliquer son choix. «Il y a plein de choses. Il n’y a pas que Balerdi et le stade. C’est le projet du club dans l’ensemble, le staff et les gens qui ont confiance en ce projet. C’est une motivation en plus pour moi de venir ici. Le groupe m’a déjà ouvert les portes. Il y a aussi le rêve de pouvoir jouer la Coupe du Monde.» Et puis, Medina a fait du Medina quand il a fallu en dire un peu plus sur lui. «Mon défaut ? Sur le terrain, je suis un fils de p-te (…) Mon style de jeu ? J’aime bien casser les cou-lles.» Ce qui a tout de suite plu à son nouveau coach Roberto De Zerbi.

«Medina a tellement de personnalité qu’il peut jouer partout, voire gardien ou avant-centre. On aura peut-être moins de possession en Ligue des champions, mais, même s’il faut affronter des excentrés, il n’aura pas de problème à s’insérer dans le couloir selon moi.» Véritable guerrier, le polyvalent argentin avait des fourmis dans les jambes. Mais ses débuts ont dû être retardés. Suspendu la première journée face au Stade Rennais pour une accumulation de cartons jaunes la saison précédente, il a ensuite été touché à la cheville à l’entraînement à la mi-août. Il a manqué les rencontres face au Paris FC et à l’OL avant de faire son retour après la trêve internationale de septembre. Enfin lancé, Medina a fait ses premiers pas le 12 septembre face à Lorient (61 minutes de jeu).

Il est handicapé par les blessures

Une première globalement correcte. Ensuite, il a enchaîné le 16 septembre avec une titularisation face au Real Madrid en Ligue des Champions. Moins rayonnant, il a été coupable d’une faute de main qui a entraîné le pénalty des Merengues. Sur le banc face au PSG (22 septembre), il a retrouvé le onze de départ face à Strasbourg (86 minutes, 26 septembre) et contre l’Ajax en C1 (36 minutes, 30 septembre). Un match durant lequel la recrue marseillaise s’est blessée à la cheville, à la suite d’un contact avec Rosa. Un nouveau coup dur pour Facundo Medina. Car cette fois-ci, c’est une absence bien plus longue à laquelle il a dû faire face. Le 1er octobre, l’OM a communiqué sur sa blessure.

«Blessé lors de la rencontre face à l’Ajax Amsterdam, hier soir, Facundo Medina souffre d’une entorse de la cheville droite et sera éloigné des terrains près de deux mois. L’Olympique de Marseille souhaite un prompt rétablissement à Facundo et espère le voir le plus rapidement possible sur les terrains.» Loin d’être abattu, le défenseur s’est mis au travail. Un retour était espéré au mois de novembre. Surtout que RDZ avait confié aux journalistes le 7 novembre. « Des joueurs blessés reviendront dans le groupe : Balerdi, peut-être Medina, Kondogbia sera à 100 %.» Mais le 24 novembre, l’entraîneur marseillais a annoncé une bien mauvaise nouvelle concernant son joueur.

Une personnalité attachante

« Oui, il a rechuté, il sera absent encore un mois. Après, on espère qu’il reviendra pour la fin de la saison. Medina est un autre joueur qui peut être difficilement remplacé, tant par son caractère que ses caractéristiques.» Un gros coup de massue sur la tête de l’OM. Mais pas de son joueur. Malgré plusieurs contretemps, Medina (4 matches joués, 272 minutes, 13 rencontres manquées) garde le sourire et sa joie de vivre communicative. Ce qui a pu en étonner certains à Marseille. Mais l’Argentin ne se laisse pas abattre et garde sa bonne humeur nous a-t-on fait savoir. Il se donne d’ailleurs à fond pour revenir, lui qui suit le protocole à la lettre. Il en demande même plus car il veut revenir le plus vite possible à la compétition selon nos informations. Cela vous en dit plus sur la personnalité du footballeur et de l’homme.

Même si le terrain lui manque depuis près de 2 mois et qu’il a vraiment hâte de pouvoir reprendre, il aide son équipe à sa façon en donnant de la voix depuis les tribunes. C’est pour toutes ces raisons qu’il est très aimé de tous dans le groupe. Un groupe où il est très bien intégré. Certains nous ont même avoué avoir l’impression qu’il est là depuis des années. La présence de ses compatriotes Geronimo Rulli et Leonardo Balerdi a aussi aidé en cela. Interrogé à son sujet ce vendredi, le capitaine de l’OM a confié : « j’ai parlé hier avec lui. Il se sent mieux. Il n’a plus beaucoup de douleur. Je le vois bien. Il a le sourire et ça c’est bien pour lui et le groupe. Parfois, il se cache un peu derrière ses émotions mais je le vois bien. Il me l’a dit hier mais je ne sais pas pour combien de temps il en a encore.» A priori, il reste encore quelques semaines d’absence au malchanceux Facundo Medina, qui rêve d’un retour rapide. Impossible n’est pas marseillais après tout…