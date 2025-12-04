Lille : Chancel Mbemba n’a pas de rancune envers l’OM
Recruté par Lille l’été dernier après trois ans passés à l’Olympique de Marseille, Chancel Mbemba va vivre un moment spécial demain soir, à l’occasion du choc de la 15e journée de Ligue 1 entre les Dogues et les Phocéens. Mais selon son entraîneur Bruno Genesio, le défenseur congolais de 31 ans n’a aucune rancune envers son ancienne équipe.
«Sur ce qu’il m’en a dit, même si Chancel n’est pas le plus grand bavard, il n’a pas de rancune envers l’OM ni envers les personnes qui y sont, et je pense que c’est la meilleure manière d’agir. Je le sens très détaché aujourd’hui, même s’il a été touché et marqué par cet épisode. Mais je ne le sens pas avec des sentiments négatifs vis-à-vis du club qu’on va affronter demain», a-t-il confié en conférence de presse.
