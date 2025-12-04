Lille : Chancel Mbemba n’a pas de rancune envers l’OM

Recruté par Lille l’été dernier après trois ans passés à l’Olympique de Marseille, Chancel Mbemba va vivre un moment spécial demain soir, à l’occasion du choc de la 15e journée de Ligue 1 entre les Dogues et les Phocéens. Mais selon son entraîneur Bruno Genesio, le défenseur congolais de 31 ans n’a aucune rancune envers son ancienne équipe.

La suite après cette publicité

«Sur ce qu’il m’en a dit, même si Chancel n’est pas le plus grand bavard, il n’a pas de rancune envers l’OM ni envers les personnes qui y sont, et je pense que c’est la meilleure manière d’agir. Je le sens très détaché aujourd’hui, même s’il a été touché et marqué par cet épisode. Mais je ne le sens pas avec des sentiments négatifs vis-à-vis du club qu’on va affronter demain», a-t-il confié en conférence de presse.