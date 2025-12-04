Menu Rechercher
Commenter
Ligue 1

Lille : Chancel Mbemba n’a pas de rancune envers l’OM

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Chancel Mbemba sous les couleurs de l'Olympique de Marseille @Maxppp
Lille Marseille
betclic
1 2.62 N 3.50 2 2.48 Bonus 100€

Recruté par Lille l’été dernier après trois ans passés à l’Olympique de Marseille, Chancel Mbemba va vivre un moment spécial demain soir, à l’occasion du choc de la 15e journée de Ligue 1 entre les Dogues et les Phocéens. Mais selon son entraîneur Bruno Genesio, le défenseur congolais de 31 ans n’a aucune rancune envers son ancienne équipe.

La suite après cette publicité

«Sur ce qu’il m’en a dit, même si Chancel n’est pas le plus grand bavard, il n’a pas de rancune envers l’OM ni envers les personnes qui y sont, et je pense que c’est la meilleure manière d’agir. Je le sens très détaché aujourd’hui, même s’il a été touché et marqué par cet épisode. Mais je ne le sens pas avec des sentiments négatifs vis-à-vis du club qu’on va affronter demain», a-t-il confié en conférence de presse.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lille
Marseille
Chancel Mbemba

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lille Logo Lille
Marseille Logo Marseille
Chancel Mbemba Chancel Mbemba
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier