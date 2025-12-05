Menu Rechercher
PSG, Luis Enrique : "il y a cinq semaines, tout le monde voulait le tuer"

Demain, le Paris Saint-Germain reçoit le Stade Rennais dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1. Deuxièmes du classement, les Franciliens vont devoir réagir face à une équipe bretonne qui reste sur quatre victoires de rang et dont l’entraîneur, Habib Beye, a repris du poil de la bête après être passé tout près du licenciement.

Un changement de statut rapide pour le Sénégalais qui n’a pas surpris Luis Enrique. « C’est toujours bizarre. Il y a cinq semaines, tout le monde voulait le tuer. Après quatre victoires, c’est le meilleur. C’est comme ça la vie d’un entraîneur, c’est injuste. Et je suis sûr qu’il a plus travaillé quand il ne gagnait pas », a-t-il confié en conférence de presse.

Voir tous les commentaires (10)
