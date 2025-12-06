Notes des joueurs
Match PSG - Rennes en direct commenté
15e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 6 décembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre PSG et Rennes (Ligue 1 McDonald's, 15e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 15e journée de Ligue 1 McDonald's entre PSG et Rennes. Ce match aura lieu le samedi 6 décembre 2025 à 21:05. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Arbitres
FAQ
- Quel est le résultat du match entre PSG et Rennes ?
PSG a remporté la rencontre sur le score de 5-0.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre PSG et Rennes en France ?
Le match est à suivre en direct le 06 décembre 2025 à 21:05 sur Ligue 1+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre PSG et Rennes ?
Paris Saint-Germain : le coach Luis Enrique a choisi une formation en 4-3-3 : M. Safonov, L. Hernández, W. Pacho, Marquinhos, W. Zaïre-Emery, João Neves, Vitinha, S. Mayulu, K. Kvaratskhelia, B. Barcola, Lee Kang-In.
Rennes : de son côté, l'équipe dirigée par H. Beye évolue dans un système de jeu en 3-5-2 : B. Samba, L. Brassier, J. Jacquet, A. Aït Boudlal, Mousa Al-Tamari, D. Cissé, V. Rongier, M. Camara, P. Frankowski, B. Embolo, E. Lepaul.
- Qui arbitre le match PSG Rennes ?
Marc Bollengier est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match PSG Rennes ?
Paris accueille le match au Parc des Princes.
- Quelle est la date et l'heure du match PSG Rennes ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 06 décembre 2025, coup d'envoi 21:05.
- Qui a marqué des buts pour PSG ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour PSG : K. Kvaratskhelia 28' 67', S. Mayulu 39', I. Mbaye 88', Gonçalo Ramos 90+2'.