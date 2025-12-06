Menu Rechercher
5 - 0
terminé
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 15e journée
PSG
5 - 0
MT : 2-0
terminé
Rennes
Temps forts
90+2'
5 - 0
Gonçalo Ramos
88'
4 - 0
I. Mbaye
75'
J. Jacquet
67'
3 - 0
K. Kvaratskhelia (PD S. Mayulu)
mi-temps
2 - 0
39'
2 - 0
S. Mayulu (PD João Neves)
28'
1 - 0
K. Kvaratskhelia

Notes des joueurs

#1 Logo Paris Saint-Germain K. Kvaratskhelia 8.6 #2 Logo Paris Saint-Germain João Neves 7.9 #3 Logo Paris Saint-Germain M. Safonov 7.9
#1 Logo Paris Saint-Germain K. Kvaratskhelia 8.7 #2 Logo Paris Saint-Germain S. Mayulu 8.6 #3 Logo Paris Saint-Germain João Neves 8.0 Voir le classement complet
Note les joueurs
Statistiques

Classement live 2 PSG 33 6 Rennes 24
Possession 66% PSG Rennes
Tirs 20 11 4 9 2 6
Grosses occasions créées 100% PSG 3 Rennes 0
Compositions PSG 4-3-3 Rennes 3-5-2

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Paris Saint-Germain Senny Mayulu 1 #2 Logo Paris Saint-Germain Kang-In Lee 1 #3 Logo Paris Saint-Germain João Neves 1
Tirs (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia 3/4 75% #2 Logo Paris Saint-Germain Bradley Barcola 2/4 50% #3 Logo Paris Saint-Germain Senny Mayulu 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia 5 #2 Logo Paris Saint-Germain Warren Zaïre-Emery 3 #3 Logo Paris Saint-Germain Bradley Barcola 2
Fautes subies
#1 Logo Stade Rennais FC Valentin Rongier 2 #2 Logo Stade Rennais FC Breel Embolo 2
Tirs (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Kang-In Lee 0/2 0% #2 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Stade Rennais FC Djaoui Cissé 4/5 80% #2 Logo Paris Saint-Germain Willian Pacho 4/5 80% #3 Logo Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia 6/9 67%
Interceptions
#1 Logo Stade Rennais FC Valentin Rongier 3 #2 Logo Stade Rennais FC Jérémy Jacquet 2 #3 Logo Stade Rennais FC Lilian Brassier 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Stade Rennais FC Valentin Rongier 2/2 100% #2 Logo Paris Saint-Germain Marquinhos 3/5 60%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Senny Mayulu 0/6 0% #2 Logo Stade Rennais FC Breel Embolo 0/6 0% #3 Logo Paris Saint-Germain Marquinhos 0/5 0%
Dribbles subis
#1 Logo Stade Rennais FC Przemysław Frankowski 3 #2 Logo Stade Rennais FC Abdelhamid Aït Boudlal 3
Passes (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Fabián Ruiz 34/35 97% #2 Logo Paris Saint-Germain Senny Mayulu 33/34 97% #3 Logo Paris Saint-Germain Marquinhos 85/88 97%

Classement buteurs

#3 Logo Stade Rennais FC Esteban Lepaul 8 #8 Logo Paris Saint-Germain Bradley Barcola 5 #8 Logo Paris Saint-Germain João Neves 5 #16 Logo Stade Rennais FC Breel Embolo 4 #27 Logo Paris Saint-Germain Gonçalo Ramos 3

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
69% 28% 2%
Série en cours
D
V
V
V
D
V
V
V
V
N
Rencontres précédentes
49% 27 Victoires 18% 10 Nuls 33% 18 Victoires

Blessures & suspensions

Désiré Doué Désiré Doué Blessure à la cuisse Nuno Mendes Nuno Mendes Blessure à la cuisse Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure à la cheville Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure au genou Achraf Hakimi Achraf Hakimi Blessure à la cheville
Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Blessure musculaire Valentin Rongier Valentin Rongier Blessure à l'aine Anthony Rouault Anthony Rouault Blessure à l'épaule Mousa Al-Tamari Mousa Al-Tamari Blessure à la cheville

Match PSG - Rennes en direct commenté

15e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 6 décembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre PSG et Rennes (Ligue 1 McDonald's, 15e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 15e journée de Ligue 1 McDonald's entre PSG et Rennes. Ce match aura lieu le samedi 6 décembre 2025 à 21:05. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : PSG et Rennes.

Arbitres

Marc Bollengier arbitre principal
0.1
4
Moyenne de cartons par match sur 7 matchs arbitrés
Yannick Boutry arbitre assistant
Thomas Luczynski arbitre assistant
Geoffrey Kubler quatrième arbitre
Christian Guillard arbitre VAR
Willy Delajod arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Parc des Princes Paris
Parc des Princes
  • Année de construction : 1897
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 47929
  • Affluence moyenne : 37019
  • Affluence maximum : 47929
  • % de remplissage : 79

Match en direct

Date 06 décembre 2025 21:05
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 15
Diffusion Ligue 1+
Code PSG-SRFC
Zone France
Équipe à domicile Paris Saint-Germain
Équipe à l'extérieur Rennes
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Quel est le résultat du match entre PSG et Rennes ?

PSG a remporté la rencontre sur le score de 5-0.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre PSG et Rennes en France ?

Le match est à suivre en direct le 06 décembre 2025 à 21:05 sur Ligue 1+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre PSG et Rennes ?

Paris Saint-Germain : le coach Luis Enrique a choisi une formation en 4-3-3 : M. Safonov, L. Hernández, W. Pacho, Marquinhos, W. Zaïre-Emery, João Neves, Vitinha, S. Mayulu, K. Kvaratskhelia, B. Barcola, Lee Kang-In.

Rennes : de son côté, l'équipe dirigée par H. Beye évolue dans un système de jeu en 3-5-2 : B. Samba, L. Brassier, J. Jacquet, A. Aït Boudlal, Mousa Al-Tamari, D. Cissé, V. Rongier, M. Camara, P. Frankowski, B. Embolo, E. Lepaul.

Qui arbitre le match PSG Rennes ?

Marc Bollengier est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match PSG Rennes ?

Paris accueille le match au Parc des Princes.

Quelle est la date et l'heure du match PSG Rennes ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 06 décembre 2025, coup d'envoi 21:05.

Qui a marqué des buts pour PSG ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour PSG : K. Kvaratskhelia 28' 67', S. Mayulu 39', I. Mbaye 88', Gonçalo Ramos 90+2'.

