0 - 0
46'
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 14e journée
Lyon
0 - 0
MT : 0-0
46'
Nantes
Diffusé sur Ligue 1+ 2
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
0 - 0
43'
J. Mwanga
Voir le live commenté
Côtes du match 1 1.50 N 3.50 2 5.75
Classement live 8 Lyon 22 16 Nantes 12
Possession 69% Lyon Nantes
Tirs 5 4 3 1 1 4
Compositions Lyon 3-4-2-1 Nantes 4-3-3
Prono

Qui va gagner ?
OL
NUL
FCN
1 1.5 N 3.5 2 5.75
244 participants Terminé
Stats joueurs

Plus de statistiques
Tirs (%)
#1 Logo Lyon Pavel Šulc 1/2 50% #2 Logo Nantes Matthis Abline 1/2 50%
Fautes subies
#1 Logo Lyon Nicolás Tagliafico 2 #2 Logo Nantes Mayckel Lahdo 2 #3 Logo Nantes Youssef El-Arabi 2
Tirs (%)
#1 Logo Lyon Martín Satriano 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lyon Nicolás Tagliafico 6/8 75%
Interceptions
#1 Logo Lyon Tyler Morton 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lyon Nicolás Tagliafico 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Nantes Youssef El-Arabi 0/5 0% #2 Logo Nantes Junior Mwanga 0/4 0%
Passes (%)
#1 Logo Lyon Moussa Niakhaté 52/53 98% #2 Logo Lyon Tanner Tessmann 52/56 93% #3 Logo Lyon Nicolás Tagliafico 33/36 92%

Analyse avant-match

Probabilité de victoire
53% 33% 14%
Série en cours
V
N
D
D
N
N
N
D
D
V
Rencontres précédentes
63% 26 Victoires 22% 9 Nuls 15% 6 Victoires

Blessures & suspensions

Ernest Nuamah Ernest Nuamah Blessure à la cuisse Ruben Kluivert Ruben Kluivert Blessure à la cheville Clinton Mata Clinton Mata Blessure à la cheville Clinton Mata Clinton Mata Ischio-jambiers Rachid Ghezzal Rachid Ghezzal Ischio-jambiers Malick Fofana Malick Fofana Blessure à la cheville
Louis Leroux Louis Leroux Blessure à la cuisse Sékou Doucouré Sékou Doucouré Blessure à l'épaule Francis Coquelin Francis Coquelin Ischio-jambiers Mayckel Lahdo Mayckel Lahdo Blessure à l'épaule Junior Mwanga Junior Mwanga Inconnu

Top commentaires

MichelVedette 21:30 Quelle farce
Match Lyon - Nantes en direct commenté

14e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 30 novembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lyon et Nantes (Ligue 1 McDonald's, 14e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 14e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lyon et Nantes. Ce match aura lieu le dimanche 30 novembre 2025 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lyon et Nantes.

On en parle

Arbitres

Abdelatif Kherradji arbitre principal
0.3
4
Moyenne de cartons par match sur 7 matchs arbitrés
Aurélien Drouet arbitre assistant
Ludovic Reyes arbitre assistant
Pierre Gaillouste quatrième arbitre
Dominique Julien arbitre VAR
Marc Bollengier arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Groupama Stadium Décines-Charpieu
Groupama Stadium
  • Année de construction : 2016
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 61556
  • Affluence moyenne : 30296
  • Affluence maximum : 58257
  • % de remplissage : 51

Match en direct

Date 30 novembre 2025 20:45
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 14
Diffusion Ligue 1+ 2
Code OL-FCN
Zone France
Équipe à domicile Olympique Lyonnais
Équipe à l'extérieur Nantes
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lyon et Nantes en France ?

Le match est à suivre en direct le 30 novembre 2025 à 20:45 sur Ligue 1+ 2.

Où voir le match Lyon Nantes en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de Ligue 1+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Lyon et Nantes ?

Olympique Lyonnais : le coach Paulo Fonseca a choisi une formation en 3-4-2-1 : D. Greif, N. Tagliafico, M. Niakhaté, T. Tessmann, Abner, M. de Carvalho, T. Morton, H. Hateboer, C. Tolisso, P. Šulc, M. Satriano.

Nantes : de son côté, l'équipe dirigée par Luís Castro évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : Anthony Lopes, N. Cozza, T. Tati, C. Awaziem, K. Amian, J. Mwanga, Kwon Hyeok-Kyu, J. Lepenant, M. Abline, Y. El-Arabi, M. Lahdo.

Qui arbitre le match Lyon Nantes ?

Abdelatif Kherradji est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Lyon Nantes ?

Décines-Charpieu accueille le match au Groupama Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Lyon Nantes ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 30 novembre 2025, coup d'envoi 20:45.

Top commentaires

MichelVedette 21:30 Quelle farce
Top commentaires
Comparer les stats du match
