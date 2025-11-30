Prono
Match Lyon - Nantes en direct commenté
14e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 30 novembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lyon et Nantes (Ligue 1 McDonald's, 14e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 14e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lyon et Nantes. Ce match aura lieu le dimanche 30 novembre 2025 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lyon et Nantes.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lyon et Nantes en France ?
Le match est à suivre en direct le 30 novembre 2025 à 20:45 sur Ligue 1+ 2.
- Où voir le match Lyon Nantes en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de Ligue 1+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Lyon et Nantes ?
Olympique Lyonnais : le coach Paulo Fonseca a choisi une formation en 3-4-2-1 : D. Greif, N. Tagliafico, M. Niakhaté, T. Tessmann, Abner, M. de Carvalho, T. Morton, H. Hateboer, C. Tolisso, P. Šulc, M. Satriano.
Nantes : de son côté, l'équipe dirigée par Luís Castro évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : Anthony Lopes, N. Cozza, T. Tati, C. Awaziem, K. Amian, J. Mwanga, Kwon Hyeok-Kyu, J. Lepenant, M. Abline, Y. El-Arabi, M. Lahdo.
- Qui arbitre le match Lyon Nantes ?
Abdelatif Kherradji est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Lyon Nantes ?
Décines-Charpieu accueille le match au Groupama Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Lyon Nantes ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 30 novembre 2025, coup d'envoi 20:45.