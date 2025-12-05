Adil Rami a été traité de "sale arabe" par un ancien joueur de l’OM et de Nice

Le racisme est un fléau difficile à éradiquer dans le monde du football. Aujourd’hui, des sanctions sont prises, mais certains estiment qu’elles ne sont pas encore assez sévères. Une chose est sûre : les débordements étaient plus courants dans le passé, et parfois même sur les terrains de Ligue 1. Adil Rami a, par exemple, expliqué lors d’un live Twitch qu’il avait été victime de racisme. Dans des propos relayés par RMC Sport, le champion du monde 2018 a même dénoncé le comportement d’un ancien pensionnaire de Ligue 1 passé par l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice.

La suite après cette publicité

« Combien de fois on m’a dit ‘sale arabe’ ? Un jour, à Lille, alors que j’avais ma propre voiture, on m’a dit : ‘va rendre la voiture sale bougnoule.’ Je risque aussi d’en choquer plus d’un, mais il y a eu ce défenseur, qui était à l’OM, et qui après est passé à Nice, il parlait suffisamment bien français pour me dire deux-trois fois : ‘sale arabe’. À ce moment-là, s’il y avait eu un peu plus de maturité, il aurait été suspendu longtemps ce joueur. En tout cas, je ne l’aime pas. Si vous vous l’appréciez, sachez que pour certains il ne vous aime pas. Il n’y en a pas beaucoup des défenseurs argentins passés par Marseille et Nice… » Les connaisseurs de Ligue 1 auront reconnu l’identité du joueur incriminé.