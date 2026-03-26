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1 - 5
terminé
Éliminatoires Euro U21 2027 Albania/Serbia Groupe C
Luxembourg U21
1 - 5
MT : 0-3
terminé
France U21
Temps forts
90+1'
1 - 5
(PD M. Coulibaly) S. NGoura
90'
1 - 4
S. NGoura
77'
1 - 3
M. Gonçalves (PD A. Djabi Embaló)
mi-temps
0 - 3
19'
0 - 3
V. Atangana
14'
0 - 2
(SP) S. NGoura
2'
0 - 1
(PD S. Bouabré) N. Zézé

Statistiques

Classement live 1 France U21 13 5 Luxembourg U21 4
Compositions Luxembourg U21 2-5 France U21 4-5-1
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Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
V
D
D
N
D
V
N
V
V
D
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 100% 2 Victoires

Blessures & suspensions

Senny Mayulu Senny Mayulu Blessure au mollet Wilson Odobert Wilson Odobert Lésion du ligament croisé antérieur du genou Dayann Methalie Dayann Methalie Inconnu

Match Luxembourg U21 - France U21 en direct commenté

Groupe C de Éliminatoires Euro U21 - jeudi 26 mars 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Luxembourg U21 et France U21 (Éliminatoires Euro U21, Groupe C)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Groupe C de Éliminatoires Euro U21 entre Luxembourg U21 et France U21. Ce match aura lieu le jeudi 26 mars 2026 à 19:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Luxembourg U21 et France U21.

Arbitres

Matthias Jöllenbeck arbitre principal
0
1
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Christof Günsch arbitre assistant
Jonas Weickenmeier arbitre assistant
Tobias Reichel quatrième arbitre

Lieu du match

Stade Parc des Sports Déifferdeng (Differdange)
Stade Parc des Sports
  • Année de construction : 2012
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 3500
  • Affluence moyenne : 232
  • Affluence maximum : 973
  • % de remplissage : 6

Match en direct

Date 26 mars 2026 19:30
Compétition Éliminatoires Euro U21
Saison 2027 Albania/Serbia
Phase Phase de poules - Groupe C
Diffusion YouTube
Code LUX-FRA
Zone Europe
Équipe à domicile Luxembourg U21
Équipe à l'extérieur France U21
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques Indisponibles
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre Luxembourg U21 et France U21 ?

France U21 a remporté la rencontre sur le score de 1-5.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Luxembourg U21 et France U21 en France ?

Le match est à suivre en direct le 26 mars 2026 à 19:30 sur YouTube.

Où voir le match Luxembourg U21 France U21 en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de YouTube.

Qui arbitre le match Luxembourg U21 France U21 ?

Matthias Jöllenbeck est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Luxembourg U21 France U21 ?

Déifferdeng (Differdange) accueille le match au Stade Parc des Sports.

Quelle est la date et l'heure du match Luxembourg U21 France U21 ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 26 mars 2026, coup d'envoi 19:30.

Qui a marqué des buts pour France U21 ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour France U21 : N. Zézé 2', S. NGoura 14' (sp.) 90' 90+1', V. Atangana 19'.

Qui a marqué le but pour Luxembourg U21 ?

Un seul but a été inscrit pour Luxembourg U21 par M. Gonçalves 77'.

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