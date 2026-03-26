Match Luxembourg U21 - France U21 en direct commenté

Groupe C de Éliminatoires Euro U21 - jeudi 26 mars 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Luxembourg U21 et France U21 (Éliminatoires Euro U21, Groupe C)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Groupe C de Éliminatoires Euro U21 entre Luxembourg U21 et France U21. Ce match aura lieu le jeudi 26 mars 2026 à 19:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Luxembourg U21 et France U21.