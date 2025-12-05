Gérard Piqué dévoile son favori pour la Coupe du Monde

Invité de Rothen s’enflamme ce jeudi, l’ancien défenseur central du Barça et de l’Espagne, Gerard Piqué, est longuement revenu sur la prochaine édition de la Kings League avant d’évoquer le Mondial 2026 sur le sol américain. Interrogé sur les principaux favoris de la compétition, l’Espagnol de 38 ans a reconnu que l’équipe de France avait toutes les armes pour s’imposer.

«Sincèrement, je pense que si on prend joueur par joueur, la France est la sélection qui a le plus de talent à cette Coupe du monde. Elle a atteint la finale des deux dernières éditions, elle a gagné en 2018, elle a perdu en 2022. Sur le papier, c’est la meilleure équipe, la meilleure sélection. Maintenant, on a vu des millions de fois dans le football que les noms ne suffisent pas pour gagner. Il faut construire une équipe où les joueurs ont une vraie connexion entre eux, où ils s’entendent bien, se comprennent sur le terrain, qu’ils aient bien travaillé tactiquement dans les moments défensifs comme dans les moments offensifs. Et c’est pour ça que le football est aussi beau : on ne sait jamais ce qui va se passer. Même si tu es favori sur le papier, n’importe quelle équipe peut te battre». Réponse l’été prochain.