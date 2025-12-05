CdM 2026 : Donald Trump donne son avis sur les Bleus

Le tirage au sort de la phase de poules de la Coupe du Monde 2026 a débuté. Avant ça, le président américain Donald Trump est passé devant les médias en zone mixte. Interrogé sur l’équipe de France, le dirigeant a fait des Bleus l’un des favoris du tournoi.

«La France peut gagner la Coupe du Monde, je pars du principe qu’ils sont l’un des favoris. En tant qu’organisateurs, nous sommes prêts pour cette Coupe du monde, ça va être incroyable», a-t-il déclaré au micro de M6.