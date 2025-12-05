EdF : Guy Stéphan a une grande crainte pour la Coupe du Monde

Guy Stéphan, adjoint de Didier Deschamp en équipe de France, a exprimé une inquiétude majeure à l’approche de la Coupe du Monde 2026, organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Selon lui, la spécificité de ce Mondial réside non seulement dans ce contexte multi-pays, mais aussi dans des conditions climatiques beaucoup plus exigeantes que celles rencontrées au Qatar en 2022. Le staff tricolore s’attelle déjà à analyser les effets de la chaleur sur les organismes et prévoit de poursuivre ce travail afin de préparer au mieux les joueurs.

La suite après cette publicité

« Un travail d’analyse a déjà été entrepris au sujet des effets de la chaleur. Il va être poursuivi et approfondi. Au Qatar, le tournoi s’était disputé à la toute fin de l’automne avec de bonnes températures. Là, les conditions climatiques promettent d’être autrement plus éprouvantes pour les organismes. L’impact du décalage horaire n’est pas non plus négligeable. Il peut y avoir jusqu’à trois heures d’écart si l’on joue sur la côte Ouest ou Est des États-Unis notamment. Autant de paramètres à prendre en compte », a détaillé Guy Stéphan dans un entretien accordé au journal Le Parisien, soulignant l’importance de ces éléments dans la préparation de l’équipe de France. On s’inquiète aussi beaucoup de l’autre côté de la manche, où Thomas Tuchel imagine laisser ses remplaçants au vestiaire pour éviter les fortes chaleurs.