Tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 : à quoi s’attendre pour l’équipe de France ?

Une nouvelle étape vers la Coupe du Monde 2026. Un peu moins d’un mois après sa qualification, l’équipe de France s’apprête à découvrir ses futurs adversaires à l’occasion du tirage au sort. Celui-ci a lieu à 18h (heure française) à Washington ce vendredi et sera animé par des personnalités telles que Gianni Infantino, le président de la FIFA, mais aussi Donald Trump, le président américain, en plus d’artistes de renommée mondiale à l’instar de Village People, groupe new-yorkais mythique. Didier Deschamps n’aura pas besoin de revêtir son plus beau déguisement d’indien, de policier ou de chef de chantier, son indémodable costume bleu nuit fera l’affaire.

Le sélectionneur n’est pas là pour danser sur YMCA mais pour programmer sa dernière compétition avant de rendre son tablier après 14 ans de règne. La France a la chance d’intégré le chapeau 1, celui des 12 meilleures nations, et a même un statut privilégié de tête de série grâce à son classement FIFA (3e), au même titre que l’Espagne, l’Argentine et l’Angleterre. Ce Mondial organisé conjointement au Mexique, au Canada et aux États-Unis (11 juin-19 juillet 2026) est inédit par son nombre de participants. C’est déjà le premier à comporter 48 équipes, reparties en 12 groupes (4 nations par groupe). Les deux premiers de chaque poule seront qualifiés pour les 16es de finale, ainsi que les 8 meilleurs 3e.

La France avec un barragiste européen ?

Autre règle, tous les participants devront être issus de différentes confédérations, excepté pour l’UEFA qui pourrait aligner deux membres dans un même groupe. Cette donnée est importante pour le tirage au sort et pourrait concerner les Bleus, puisque les vainqueurs des barrages européens sont intégrés au chapeau numéro 4, quel que soit leur classement FIFA. Concrètement, cela pourrait donner lieu à un France-Italie dès la phase de groupes, si la Squadra Azzurra sort l’Irlande du Nord puis le vainqueur de Pays de Galles - Bosnie-Herzégovine durant la trêve internationale de mars. Eux aussi reversés en barrages, le Danemark, la Pologne, la Turquie ou encore la Suède postulent au scénario du pire.

Le fameux groupe de la mort prendrait forme en ajoutant le Maroc ou le Sénégal issus du chapeau 2, ou bien une équipe sud-américaine comme la Colombie ou l’Équateur, qui a le vent en poupe avec sa très belle génération. Dans le 3e chapeau, la Norvège fait probablement figure d’épouvantail à absolument éviter mais les nations africaines comme l’Algérie, l’Égypte et la Côte d’Ivoire ont tout de l’adversaire difficile à affronter. Enfin dans le chapeau 4, il y a bien sûr les équipes européennes citées plus haut seulement, attention au Ghana ou à l’étonnant Cap-Vert, ou encore aux autres barragistes comme la République Démocratique du Congo, voire de la Bolivie.

L’Australie, probablement l’adversaire le moins coriace du 2e chapeau

Il y a le côté pile, et aussi le côté face, celui du tirage le plus favorable aux hommes de Didier Deschamps et son félin légendaire. La France pourrait hériter d’une équipe faible sur le papier dès le 2e chapeau comme l’Autralie. En 3e chapeau, le Qatar semble être l’équipe la moins bien armée, même si l’Afrique du Sud n’est pas non plus en grande forme. Enfin dans le 4e chapeau, il y a l’embarras du choix entre des nations déjà qualifiées (Curaçao, Haïti, Nouvelle-Zélande) et celle qui peuvent encore valider leur ticket en passant par les barrages comme la Nouvelle-Calédonie ou le Suriname, très loin au classement FIFA (respectivement 149 et 123e).

Le pire scénario pour la France :

France, Équateur, Norvège, Ghana ou France, Colombie, Algérie, Italie

Le meilleur scénario pour la France :

France, Australie, Afrique du Sud, Haïti

Les chapeaux du tirage au sort du Mondial 2026 :

Chapeau 1 : Canada, Mexique, États-Unis, Espagne, Argentine, France, Angleterre, Brésil, Portugal, Pays-Bas, Belgique, Allemagne

Chapeau 2 : Croatie, Maroc, Colombie, Uruguay, Suisse, Japon, Sénégal, Iran, République de Corée, Équateur, Autriche, Australie

Chapeau 3 : Norvège, Panama, Égypte, Algérie, Écosse, Paraguay, Tunisie, Côte d’Ivoire, Ouzbékistan, Qatar, Afrique du Sud

Chapeau 4 : Jordanie, Cap-Vert, Ghana, Curaçao, Haïti, Nouvelle-Zélande, vainqueurs des barrages européens A, B, C et D, vainqueurs du Tournoi de barrage de la FIFA 1 et 2