Coupe du Monde 2026 : les quatre chapeaux sont connus !

La Coupe du monde 2026 approche à grands pas. 42 pays ont maintenant obtenu leur billet pour disputer le plus prestigieux des tournois cet été, du 11 juin au 18 juillet prochain - aux États-Unis, au Canada et au Mexique - les nations qualifiées attendaient de connaître leur place parmi les quatre chapeaux avant le tirage au sort des phases de groupe qui aura lieu le 5 décembre prochain. Les six derniers billets disponibles pour le Mondial 2026 seront distribués via des barrages européens et intercontinentaux en mars prochain.

À moins de 200 jours du début de la toute première Coupe du Monde de la FIFA à 48 équipes, l’instance mondiale vient ainsi de dévoiler les 4 chapeaux inédits qui seront tirés au sort le 5 décembre. Les hôtes — le Canada, le Mexique et les États-Unis — sont placés dans le chapeau 1, et les 39 autres équipes qualifiées ont été réparties selon le classement mondial de la FIFA. Parmi les têtes de série, on retrouve également l’Espagne, l’Argentine, la France, l’Angleterre, le Brésil, le Portugal, les Pays-Bas, la Belgique et l’Allemagne.

Le Maroc chapeau 2, l’Algérie chapeau 3 et les barragistes dans le chapeau 4

Le deuxième pot sera constitué de la Croatie, du Maroc, de la Colombie, l’Uruguay, la Suisse, le Japon, le Sénégal, l’Iran, la Corée du Sud, l’Équateur, l’Autriche et l’Australie. La Norvège, le Panama, l’Égypte, l’Algérie, l’Écosse, le Paraguay, la Tunisie, la Côte d’Ivoire, l’Ouzbékistan, le Qatar, l’Arabie Saoudite et l’Afrique du Sud iront dans le chapeau trois, alors que les six barragistes iront directement dans le dernier chapeau, avec la Jordanie, le Cap-Vert, le Ghana, Curaçao, Haïti et la Nouvelle-Zélande.

Petite précision de la FIFA avant le tirage au sort, afin de garantir une répartition équilibrée des équipes, les quatre nations les mieux classées au Classement FIFA seront soumises aux contraintes suivantes : la meilleure équipe (Espagne) et la deuxième (Argentine) seront placées aléatoirement dans des voies opposées. Le même principe s’appliquera à la troisième (France) et à la quatrième (Angleterre). «Cela garantit qu’en cas de victoire dans leur groupe, les deux équipes les mieux classées ne pourront pas se rencontrer avant la finale», précise l’instance. Pour rappel, aucun groupe ne doit comporter plus d’une équipe de la même confédération, mis à part pour les pays européens. Rendez-vous le 5 décembre prochain, à Washington DC, pour connaître les groupes.

Les chapeaux du tirage au sort du Mondial 2026 :

Chapeau 1 : Canada, Mexique, États-Unis, Espagne, Argentine, France, Angleterre, Brésil, Portugal, Pays-Bas, Belgique, Allemagne

Chapeau 2 : Croatie, Maroc, Colombie, Uruguay, Suisse, Japon, Sénégal, Iran, République de Corée, Équateur, Autriche, Australie

Chapeau 3 : Norvège, Panama, Égypte, Algérie, Écosse, Paraguay, Tunisie, Côte d’Ivoire, Ouzbékistan, Qatar, Afrique du Sud

Chapeau 4 : Jordanie, Cap-Vert, Ghana, Curaçao, Haïti, Nouvelle-Zélande, vainqueurs des barrages européens A, B, C et D, vainqueurs du Tournoi de barrage de la FIFA 1 et 2