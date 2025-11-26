Monaco : Jordan Teze affiche ses ambitions pour la Coupe du Monde

Depuis son arrivée en provenance du PSV Eindhoven, Jordan Teze s’impose progressivement comme un élément important de l’AS Monaco grâce notamment à sa polyvalence (il a joué au milieu de terrain, en latéral droit et dans l’axe de la défense depuis son arrivée sur le Rocher). Le latéral droit hollandais s’est plutôt vite adapté à la Ligue 1 et a déjà débuté 14 de ses 15 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Interrogé par L’Équipe sur ses dernières sélections, qui remontent à 2022 et 2023, il a évoqué sans détour la concurrence très élevée chez les Oranje : « je suis meilleur aujourd’hui. La concurrence ne me fait pas peur, mais en sélection, il y a un joueur qui a été nommé pour le Ballon d’Or et un autre qui est leader de Premier League avec Arsenal. »

Relancé sur son absence dans les listes récentes, Teze a été tout aussi clair : « vous avez vu qui joue arrière droit là-bas ? (…) Il y a Denzel Dumfries, nommé pour le Ballon d’Or, et Jurrien Timber, leader de Premier League avec Arsenal. Mais mon but, c’est toujours d’aller à la Coupe du monde. Je sais que ma polyvalence est vraiment une arme pour un entraîneur. Je sais que je suis capable d’être titulaire là-bas aussi. Il faut que je me montre, c’est parfois le plus difficile. Tu dois avoir confiance en tes qualités, sinon comment quelqu’un d’autre pourrait te faire confiance ? » Un discours ambitieux pour un joueur dont le temps de jeu à Monaco pourrait bientôt rouvrir la porte des Oranje.