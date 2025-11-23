Menu Rechercher
Commenter 9
Ligue 1

Mathias et Florentin réagissent au retour de Paul Pogba

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
L’histoire tragique des frères Pogba, entre scandales et trahisons @Maxppp
Rennes 4-1 Monaco

L’évènement de ce samedi soir. Paul Pogba, après 811 jours d’absence, a fait son grand retour sur les terrains de football en match officiel. Et pour le plus grand bonheur des suiveurs du foot français, il l’a fait sur les terrains de Ligue 1 en entrant à la 85e minute de jeu lors de la lourde défaite de Monaco sur la pelouse de Rennes (1-4).

La suite après cette publicité
defaultAltAttribute

Depuis son retour, plusieurs joueurs ont réagi, de Kylian Mbappé à Ousmane Dembélé. Et Paul Pogba a aussi pu voir ses frères, Mathias et Florentin, lui adresser un message sur leurs réseaux sociaux. Mathias, qui avait été impliqué dans une grosse affaire judiciaire autour de son frère, a republié plusieurs messages de soutien pour son frère avec un message : « le leader est de retour ». Florentin Pogba, qui joue désormais en N2 au Stade Poitevin, s’est contenté d’un « Al Hamdoulilah hermanito ». Des soutiens que l’intéressé appréciera certainement.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Monaco
Paul Pogba

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Monaco Logo Monaco
Paul Pogba Paul Pogba
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier