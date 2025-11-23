Mathias et Florentin réagissent au retour de Paul Pogba

L’évènement de ce samedi soir. Paul Pogba, après 811 jours d’absence, a fait son grand retour sur les terrains de football en match officiel. Et pour le plus grand bonheur des suiveurs du foot français, il l’a fait sur les terrains de Ligue 1 en entrant à la 85e minute de jeu lors de la lourde défaite de Monaco sur la pelouse de Rennes (1-4).

Depuis son retour, plusieurs joueurs ont réagi, de Kylian Mbappé à Ousmane Dembélé. Et Paul Pogba a aussi pu voir ses frères, Mathias et Florentin, lui adresser un message sur leurs réseaux sociaux. Mathias, qui avait été impliqué dans une grosse affaire judiciaire autour de son frère, a republié plusieurs messages de soutien pour son frère avec un message : « le leader est de retour ». Florentin Pogba, qui joue désormais en N2 au Stade Poitevin, s’est contenté d’un « Al Hamdoulilah hermanito ». Des soutiens que l’intéressé appréciera certainement.