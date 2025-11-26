Le Real Madrid a tenté le coup Achraf Hakimi

Actuellement blessé, Achraf Hakimi (27 ans) passe beaucoup de temps en Espagne, où il est soigné à Innova, l’Institut de la Santé et du Sport basé à Murcie. Le PSG a bien sûr donné son autorisation au Marocain, qui revient régulièrement dans la capitale. Le latéral droit profite de son passage de l’autre côté des Pyrénées pour rendre régulièrement visite au Real Madrid, son ancien club. Il était présent dimanche lors de la rencontre face à Elche. Ce qui a fait parler en Espagne.

AS a publié un article à son sujet où il est indiqué que les Merengues espéraient le faire revenir à la Casa Blanca à l’été 2026. C’était la date fixée par Florentino Pérez et ses équipes. Ces derniers lui avaient fait savoir que s’il allait au bout de son contrat, les portes du Real Madrid lui seraient grandes ouvertes. Hakimi était ouvert à cette possibilité. Mais après réflexion, l’ami de KM10 a prolongéjusqu’en 2029 au PSG où il a été convaincu par le projet de Luis Enrique et de Luis Campos. Le Real Madrid a ensuite recruté Trent Alexander-Arnold.