Ligue 1

Bonne nouvelle pour Lucas Chevalier et le PSG

Par André Martins
1 min.
Lucas Chevalier dans les buts du PSG @Maxppp
Monaco 1-0 PSG

Lucas Chevalier a été victime d’un gros tacle de Lamine Camara lors de la défaite du PSG à Monaco samedi (1-0), mais l’alerte semble heureusement terminée. Soigné par le staff parisien sur place après ce choc sur sa cheville droite, le gardien français présentait encore un gonflement et boitait en quittant le stade Louis-II, sans que cela remette en cause sa participation au prochain match face à Rennes en Ligue 1, rapporte L’Équipe.

Le portier pourra profiter d’un peu de repos accordé par Luis Enrique, tout en poursuivant ses soins dans les jours à venir. Par précaution, il pourrait manquer une ou deux séances d’entraînement sur le terrain, mais aucune indisponibilité prolongée n’est à prévoir pour le Français. A noter que le PSG reprendra l’entraînement que mercredi.

Ligue 1
PSG
Lucas Chevalier

Ligue 1
PSG
Lucas Chevalier
