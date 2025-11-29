Monaco : les mots de Maghnes Akliouche sur Paul Pogba

L’AS Monaco a signé une victoire précieuse ce soir face au PSG (1-0), marquant un tournant dans une période difficile ponctuée de mauvais résultats. Titularisé sur le couloir droit, Akliouche a été l’un des symboles de cet état d’esprit combatif et collectif, affichant détermination et sérieux tout au long du match. Cette performance intervient au moment idéal pour relancer la dynamique monégasque.

« On savait qu’aujourd’hui ce serait un match crucial. On traverse une mauvaise période avec de mauvais résultats, et je trouve que c’était le meilleur moment pour rebondir et repartir sur une bonne série. Avec l’état d’esprit qu’on a eu aujourd’hui, il faut s’en servir. On s’est battus tous ensemble, le PSG est l’une des meilleures équipes d’Europe, il faut prendre exemple et apprendre de ce genre de match, et on est contents de notre performance. On savait qu’ils allaient avoir le ballon, donc il fallait travailler tous ensemble. Pour moi, c’est un match de référence sur l’état d’esprit et sur notre capacité à travailler ensemble. Pogba ? C’est un vrai plaisir de jouer avec lui, avec tout ce qu’il a fait pour le football, et on espère qu’il a encore de belles jambes. On est juste contents de l’avoir à nos côtés », a déclaré Maghnes Akliouche au micro de Ligue 1+.