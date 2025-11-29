Monaco-PSG : les notes du match

Duels d’Européens au Stade Louis-II, ce samedi, entre l’AS Monaco (8e) et le Paris Saint-Germain (1er) lors de cette 14e journée de Ligue 1. Après le nul à Páfos en Ligue des Champions (2-2), les Monégasques devaient enfin retrouver le goût de la victoire, eux qui restaient sur trois revers d’affilée en championnat. Pour ce choc face au leader parisien, Sébastien Poscognoli alignait un 4-2-3-1 avec Jordan Teze associé à Lamine Camara au milieu, en lieu et place d’un Zakaria suspendu. Akliouche, Minamino et Golovin accompagnaient Balogun devant. En face, Luis Enrique réalisait trois changements par rapport à l’équipe qui avait dominé Tottenham (5-3) en milieu de semaine. Avec la blessure de Nuno Mendes, Lucas Hernández débutait sur le couloir gauche, tandis que Lee et Mayulu prenaient la place de Barcola et de Ndjantou pour accompagner Kvaratskhelia, en attaque.

Le premier fait de jeu majeur de cette rencontre est intervenu à la 12e minute, après une grosse semelle de Camara sur Lucas Chevalier. M. Turpin décidait alors de ne sortir qu’un carton jaune au Sénégalais. Une action qui rappelle le geste dangereux de Wilfried Singo sur Gianluigi Donnarumma, non-sanctionné par M. Letexier, la saison passée. Il aura fallu attendre 20 minutes avant de voir les premières tentatives sur les cages parisiennes et monégasques. La première tentative de l’ASM signée Golovin trouvait les gants de Chevalier (22e). Dans la foulée, la frappe de Kvaratskhelia était contrée (24e). Vitinha, lui, voyait sa frappe être relâchée par Hradecky (26e). Deux minutes plus tard, Balogun centrait pour Minamino au second poteau. Le Japonais reprenait parfaitement le ballon du gauche, forçant Chevalier à sortir une très grosse parade pour empêcher le PSG d’être mené (28e). Malgré quelques incursions parisiennes, ce sont bien les Monégasques qui ont eu les meilleures occasions et qui étaient les plus proches de prendre l’avantage. Après avoir trouvé le poteau (34e), Salisu marquait de la tête après un centre de Caio Henrique. Mais le but fut finalement refusé pour un hors-jeu de Teze sur l’action (41e). Les champions de France en titre ont eu un dernier frisson, lorsque Balogun était trouvé dans la surface, avant que Hernández n’empêche l’Américain d’armer sa frappe (45e+1).

Le PSG pourrait perdre sa 1ère place

En seconde période, c’est le PSG qui a frappé en premier avec un excellent ballon de Mayulu pour Kvaratskhelia, mais le Géorgien butait sur Hradecky (54e). Dans les secondes qui ont suivi, Mayulu passait tout proche du but après une belle tête (55e). Après une période plus équilibrée, l’AS Monaco a finalement trouvé la faille. Tout part d’une ouverture de Salisu pour Golovin sur la gauche. Le Russe trouva ensuite Takumi Minamino dans la surface, qui ajusta Chevalier d’une frappe du gauche pour l’ouverture du score (68e, 1-0). Une réalisation qui récompensait alors l’AS Monaco, la formation la plus entreprenante de cette rencontre. Mais la suite de la rencontre n’a pas été facile pour les locaux.

Après une faute de Kehrer sur Mbaye, M. Turpin assénait d’abord un carton jaune à l’ex-joueur du PSG… avant que la VAR ne l’appelle et qu’elle ne lui fasse changer sa décision, en un carton rouge (80e). Sans leur capitaine, mais avec Paul Pogba pour ses débuts à Louis-II, les joueurs de la Principauté ont dû serrer les dents. Malgré les entrées de Dembélé, de Ramos et de Ndjantou, le PSG n’a pas été en mesure d’égaliser et s’est incliné pour la deuxième fois en championnat cette saison (1-0). Le club parisien pourrait perdre sa place de leader, en cas de victoire de l’Olympique de Marseille contre Toulouse, dans la soirée. En face, Monaco sort enfin la tête de l’eau et monte provisoirement à la 6e place du classement.

- L’homme du match : Minamino (7,5) : positionné en numéro 10, derrière Balogun, l’ancienne pépite de Liverpool a beaucoup tenté en première période, mais a été bien contenu par Neves au cœur du jeu. Il s’est néanmoins montré entreprenant, cherchant à créer des décalages et à combiner avec ses coéquipiers. À la 26e minute, il a réalisé une superbe reprise de volée du pied gauche, mais Lucas Chevalier s’est détendu de manière spectaculaire pour détourner le ballon, empêchant Monaco de prendre l’avantage. Le Japonais a finalement ouvert le score sur un centre parfait de Golovin à la 69e minute, glissant le ballon dans le petit filet du pied gauche (1-0, 69e), récompensant sa persévérance et son activité constante dans le jeu offensif monégasque. Il a été remplacé par Paul Pogba à la 84e minute. Le champion du monde 2018 a disputé ses premières minutes de la saison à domicile. Il a failli offrir une passe décisive à Biereth à la 94e, mais l’attaquant n’a pas pu conclure.

Monaco

- Hradecky (6) : titulaire indiscutable dans les buts de l’AS Monaco, l’ancien gardien du Bayer Leverkusen a réalisé un superbe arrêt sur une frappe enroulée de Kvicha Kvaratskhelia (34e), empêchant le ballon de finir en pleine lucarne. Après une première mi-temps globalement calme, il n’a eu que deux petites interventions à effectuer, sans forcer. Il a sauvé les siens en sortant rapidement dans les pieds de Kvaratskhelia après une bonne passe de Mayulu (55e). Le portier n’a pas eu grand-chose à faire non plus en seconde mi-temps, hormis un arrêt facile sur une frappe molle de Vitinha (93e).

- Henrique (5,5) : relativement discret sur son flanc gauche, le Brésilien a souvent été bien neutralisé par Warren Zaïre-Emery, le latéral droit parisien du jour. Disponible et actif dans ses déplacements, il n’a jamais vraiment réussi à peser offensivement sur la rencontre. En revanche, il a fait le nécessaire pour bien contenir Kang-in Lee et limiter les offensives adverses sur son côté. Caio Henrique a très bien frappé un coup franc excentré (57e), trouvant la tête d’un partenaire, mais la défense du PSG l’a ensuite repoussé. Il a évolué légèrement plus haut en seconde période, apportant plus de profondeur à Monaco.

- Salisu (6) : après un match difficile face à Pafos en Ligue des champions (2-2), au cours duquel il avait marqué contre son camp, le défenseur était de nouveau titularisé dans l’axe face au PSG. Dès la 4e minute, il a repris un corner d’une belle tête cadrée, mais Chevalier s’est imposé. Il a ensuite eu quelques difficultés à relancer proprement, comme lorsqu’il a offert un ballon dangereux à Kvaratskhelia (30e). Seul, il a néanmoins trouvé le poteau de Chevalier de la tête sur un coup franc (33e). Il a réussi à stopper le Géorgien à la 75e, à quelques mètres de son but, permettant à l’ASM de souffler : un tacle salvateur.

- Kehrer (5) : un match particulier pour l’Allemand, qui retrouvait son ancien club du PSG ainsi que son ancien coéquipier Marquinhos, avec qui il a évolué pendant trois saisons. Capitaine et aligné à droite de la défense centrale de l’ASM, il a tenté de se montrer offensif en trouvant le cadre de la tête quelques minutes avant la pause, mais son effort a été contré. Solide dans ses interventions, il a su contenir un Mayulu en difficulté, démontrant un premier acte sérieux. Il a maintenu son niveau en seconde mi-temps, à l’image de sa couverture parfaite à la 56e minute. Kehrer a commis une grosse faute sur Mbaye (77e), offrant un coup franc dangereux au PSG. En tant que dernier défenseur, il a été exclu à la suite de cette action (81e), sans doute pour compenser la grosse faute de Camara sur Chevalier en première mi-temps.

- Vanderson (5,5) : aligné sur le flanc droit, le Brésilien a eu du mal face à Kvaratskhelia, qui a multiplié les incursions dans l’axe pour tenter de frapper du pied droit. Défensivement, il a été parfois mis en difficulté. Toutefois, offensivement, Vanderson s’est montré disponible et a cherché à apporter du soutien, en combinant à plusieurs reprises avec Akliouche sur des débordements, montrant sa volonté de peser dans les deux phases de jeu. Vanderson a tenté sa chance avec une frappe lourde d’en dehors de la surface, mais celle-ci s’est envolée dans les tribunes de Louis-II (47e). Il a été remplacé par Diatta à la 65e.

- Teze (6) : alors qu’il confiait récemment rêver de disputer la Coupe du monde 2026 avec les Pays-Bas, le joueur de l’ASM évoluait au milieu de terrain, un rôle qu’il a déjà occupé même s’il joue le plus souvent sur le flanc droit, tout en pouvant dépanner en défense centrale et donc comme sentinelle. Il a été impliqué dans une situation de hors-jeu sur le but de la tête de Salisu, finalement annulé. Il a multiplié les efforts défensifs et les relances dans l’entrejeu.

- Camara (5,5) : aligné en duo au milieu de terrain aux côtés de Jordan Teze, le Sénégalais de 21 ans a été à l’origine d’une énorme faute sur Lucas Chevalier à la 13e minute. Arrivé à toute vitesse sur le portier parisien, il aurait pu lui casser la cheville, et un rouge aurait été plus que logique. L’AS Monaco s’en est toutefois sorti avec un simple carton jaune. Camara a également tenté sa chance offensivement (40e), mais sa frappe a été bien fermée par Marquinhos et Zaïre-Emery, montrant qu’il doit encore travailler pour peser davantage dans le camp adverse. Il a joué comme un troisième défenseur central en seconde période.

- Golovin (7) : en difficulté dès l’entame de match, le Russe a multiplié les mauvais choix et a été rappelé à l’ordre par son entraîneur dès la 10e minute. Il a ensuite tenté de hausser son niveau de jeu, comme sur sa frappe de l’extérieur de la surface (21e), bien captée par Chevalier. Il a par ailleurs eu une belle opportunité (37e), mais s’est emmêlé les pieds au moment de conclure, manquant la possibilité d’ouvrir le score. Golovin a beaucoup défendu en seconde période et a récupéré des ballons importants comme à la 62e. Il est à l’origine de l’ouverture du score monégasque grâce à son centre parfait pour Minamino (1-0, 69e). Il a été remplacé par Ansu Fati à la 71e. L’Espagnol a été bien trop discret, avant de faire un tacle important sur Zaïre-Emery (96e).

- Akliouche (7) : l’international tricolore était titularisé sur le couloir droit et a bénéficié de beaucoup de liberté pour tenter de déborder Lucas Hernandez. Il a multiplié les centres, sans toutefois trouver preneur, à l’image de sa tentative ratée (24e), où aucun coéquipier n’était à la réception. Juste avant la mi-temps, il a offert un véritable bijou à Balogun avec un centre du pied gauche, mais la défense parisienne s’est interposée, empêchant Monaco d’ouvrir le score avant la pause. Il a manqué de justesse (52e), alors que Vanderson était quasiment seul à sa droite. Le Français a ensuite régalé à l’heure de jeu, multipliant les crochets et une sublime roulette.

- Balogun (5) : auteur d’un bon début de saison (6 buts toutes compétitions confondues) et buteur face à Pafos en Ligue des champions, l’ancien attaquant de Reims était, comme souvent, positionné seul en pointe. Très discret en première mi-temps, il a été efficacement neutralisé par la paire championne d’Europe Pacho-Marquinhos. Une première période frustrante pour lui, où il n’a quasiment pas réussi à se montrer dangereux malgré sa volonté de peser sur la défense parisienne. Touché à la cuisse, il a été remplacé par Biereth à la 84e.

PSG

- Chevalier (6,5) : son début de rencontre a été marqué par une énorme semelle de Lamine Camara sur sa cheville. Le Sénégalais aurait pu être expulsé pour son geste, mais il n’en est rien. Et les supporters ont peut-être fait le rapprochement avec Donnarumma et Singo la saison dernière. Dans sa cage, le portier a cette fois répondu présent, réalisant une parade exceptionnelle devant Minamino (28e). En seconde période, malgré une cheville bien gonflée, il a tenu son rang et a été vigilant avec d’autres interventions. Il ne peut rien faire sur le but de Monaco.

- Zaïre-Emery (4,5) : encore utilisé en tant que latéral droit ce samedi après-midi, le jeune milieu parisien a eu un gros volume de jeu sur son couloir. Mais sur le plan défensif, il a eu bien plus de mal, souvent perturbé par les permutations du duo Akliouche-Minamino. Sa vitesse lui permet tout de même de rattraper pas mal de situations, mais pas celle du but monégasque, malheureusement.

- Marquinhos (4) : le défenseur brésilien avait un match dans le match ce samedi. Et on peut dire qu’il l’a perdu. Face à Balogun, le capitaine parisien a été en galère notamment sur le plan physique. Il s’est fait prendre plusieurs fois par le jeu dos au but de l’attaquant américain. Il aurait dû faire mieux sur le but de Minamino puisqu’il se retourne complètement et ne peut donc pas voir le départ du ballon.

- Pacho (5) : les matches se suivent et se ressemblent pour le solide défenseur équatorien. Il a encore été excellent dans le duel et dans le défi physique. Il a plusieurs fois joué les pompiers de service quand son équipe était dans le dur. Probablement le meilleur Parisien en défense même s’il aurait pu mieux faire sur le but monégasque. Il tarde aussi à sortir sur le porteur du ballon et se fait un peu aspiré par l’appel de l’attaquant adverse.

- L. Hernández (4) : titulaire à gauche en l’absence de Nuno Mendes, l’international français devait se rattraper après son expulsion grossière en C1 face à Tottenham. Il s’est illustré par deux belles interventions en première période, dont une devant Balogun (45e). Pour le reste, il a globalement été en difficulté, notamment physiquement où il a été baladé par Akliouche sur certaines accélérations. On le sent encore bien timide.

- J. Neves (3,5) : d’ordinaire sur tous les fronts, l’ancien milieu de Benfica a été plus en difficulté ce samedi. Et cela s’est illustré par une activité plus discrète au milieu. En retard sur plusieurs interventions, il a traversé la rencontre sans avoir l’inspiration qu’on lui connaît. Et forcément quand il va mal, son équipe va mal aussi. Si le PSG a perdu la bataille du milieu ce samedi, c’est probablement que Neves n’a pas réussi à s’en sortir.

- Vitinha (3,5) : auteur d’un triplé en C1 cette semaine, le métronome portugais s’est encore illustré dans ce match, notamment dans le secteur offensif. Il n’est d’ailleurs pas passé loin d’un nouveau but, mais son tir puissant a été bloqué par Hradecky. Mais physiquement, on l’a senti en dessous ce soir et il est notamment en retard au moment de suivre au marquage. Un match sans et c’est assez rare pour être souligné.

- Fabian Ruiz (4) : le milieu espagnol accuse un peu le coup depuis quelques matches. Ce samedi, il n’a pas proposé son meilleur football. Face à un milieu monégasque impactant sur le plan physique, Ruiz n’a pas toujours réussi à répondre présent. On l’a vu quelques fois bougé à l’épaule par le milieu adverse. Techniquement, il a été moins appliqué quand il devait finir l’action dans la surface. En dessous, à l’image de ses deux autres coéquipiers du milieu de terrain. Remplacé par Gonçalo Ramos à la 83e minute. En 14 minutes de jeu, le Portugais n’a pas touché le moindre ballon.

- Lee (3,5) : titulaire sur le flanc droit de l’attaque parisienne, le Sud-Coréen a été un peu trop discret. Sa patte gauche lui permet souvent de trouver un espace par la passe ou une position de tir, mais il ne l’a que trop peu fait. Remplacé par Dembélé à la 64e minute. Le Ballon d’Or 2025 a été globalement trop discret et n’a pas vraiment eu l’occasion de s’illustrer, même quand son équipe était en supériorité numérique.

- Mayulu (4,5) : positionné en faux numéro 9, le jeune titi parisien a eu quelques difficultés à ce poste. Peu trouvé, il n’a pas réussi à combiner avec ses partenaires et on l’a senti frustré par moments. En revanche, il a été précieux dans le repli défensif, n’hésitant pas à redescendre jusque dans sa surface par moments. Remplacé par Ndjantou à la 64e minute. Le titi parisien, titulaire contre Tottenham, a gâché une opportunité d’égalisation après une belle passe de Dembélé dans le dos de l’arrière-garde monégasque (85e).

- Kvaratskhelia (5,5) : l’international géorgien a été le meilleur offensif parisien de cette rencontre et de loin. Souvent seul face à plusieurs adversaires, il a réussi à se débrouiller pour faire des différences et réveiller les siens comme sur ces belles frappes enroulées (25e, 35e). En seconde période, il a souvent pris le meilleur sur son vis-à-vis, mais il a par contre été trop imprécis dans la surface adverse. Remplacé par Mbaye à la 64e minute. Le néo-international sénégalais est à l’origine de l’expulsion de Kehrer. Pour le reste, il a tenté quelques débordements qui n’ont jamais trouvé preneur.