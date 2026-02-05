Le père de Mbappé réagit au projet démesuré qui porte son nom

La famille Mbappé continue de faire parler. Récemment, le père de la star du Real Madrid n’a pas mâché ses mots à propos du « projet Mbappé ». En effet, cette initiative, établie grâce à Kylian (27 ans) et son frère Ethan (19 ans), a pris beaucoup d’ampleur ces dernières années. Une pratique courante pour certains parents qui sont prêts à tout pour faire progresser leurs enfants dans le milieu du football, afin qu’ils deviennent professionnels. Invité dans l’émission Clique par l’animateur Mouloud Achour, aux côtés de Mélissa Theuriau pour un entretien, Wilfrid Mbappé a expliqué sa vision sur le sujet. D’après lui, il n’est pas question d’efforts permanents, d’acharnements ou de sacrifices, mais c’est un amusement avant tout.

La suite après cette publicité

« C’est quoi le projet Mbappé ? C’est un père qui accompagne son fils sur un rêve, une activité. Mais on le fait tous alors. On a tous des projets Mbappé. Je ne me levais pas à 6h du matin pour aller faire des tours de terrain, je ne faisais pas d’entraînements supplémentaires. Je n’ai pas fait tout cela. Des fois, je croise des parents sur les terrains, ils sont en jean, un sifflet à la main, en chemise, en train de leur faire faire des tours de terrain, des frappes, des abdos. Et ils me disent "je fais comme vous". Je ne sais pas ce que c’est ce mythe. Moi, c’était de l’amusement et quand ça devenait sérieux, il fallait apporter d’autres choses parce qu’il allait en faire son métier », a-t-il déclaré dans l’émission qui sortira sur Canal +, mercredi prochain.