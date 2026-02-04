La mère de Kylian Mbappé gagne plus d’argent que 8 joueurs du Real Madrid

Représentant son fils Kylian Mbappé, Fayza Lamari s’est fait un nom dans le monde du football. Impliquée au sein de la gestion du Stade Malherbe de Caen, club de National 1 appartenant à son fils, la femme d’affaires est devenue incontournable dans la carrière de l’international français. Une implication qui lui permet d’avoir un revenu annuel de 4,5 millions d’euros de la part de son fils comme le rapporte A Bola.

Un montant important qui est supérieur aux salaires de plusieurs joueurs importants du Real Madrid. Ainsi, Arda Güler, Brahim Diaz, Raul Asencio, Franco Mastantuono, Gonzalo Garcia, Andriy Lunin, Endrick et Fran Garcia disposent d’émoluments moins importants que la mère de Kylian Mbappé.