Coupe de France

Monaco : la réaction à chaud de Zakaria après l’élimination contre Strasbourg

Strasbourg 3-1 Monaco

Avec l’élimination du PSG au tour précédent, le tableau de cette Coupe de France semblait plus ouvert que jamais. Mais parmi les favoris restants, Monaco n’a pas su jouer le coup face à Strasbourg. Les Monégasques ont eu les occasions mais se sont inclinés ce jeudi soir en 1/4 de finale (3-1). Après la rencontre, Denis Zakaria a réagi à chaud au micro de beIN SPORTS.

«Je pense que l’équipe la plus efficace a gagné aujourd’hui, je pense qu’on concède aussi des buts un peu bêtes, c’est dommage, on a raté une chance de gagner la Coupe cette année. Un objectif atteignable ? C’est sûr que c’était un objectif pour le club cette Coupe de France, c’était atteignable. On n’a pas su atteindre cet objectif, on est déçus, il va falloir relever la tête, le derby arrive et on va tout faire pour le gagner. Pourquoi on n’arrive pas à enchaîner ? C’est dur à expliquer, on savait aussi qu’on jouait une très bonne équipe de Strasbourg, je pense qu’on a eu les occasions.»

