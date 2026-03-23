Menu Rechercher
Commenter 1
Éliminatoires Euro U21

Steve Ngoura appelé avec les Espoirs et suivi par l’AS Monaco

Par Josué Cassé
Steve Ngoura @Maxppp

Après Herba Guirassy, appelé pour remplacer Jean-Mattéo Bahoya, Steve Ngoura va lui aussi rejoindre les Espoirs lors de ce rassemblement du mois de mars. Pour rappel, les Bleuets défieront le Luxembourg, ce jeudi, dans le cadre des éliminatoires au Championnat d’Europe.

La suite après cette publicité

Appelé en renfort pour palier l’absence de Sidiki Chérif, Ngoura, évoluant actuellement avec le Cercle Bruges, ne laisse d’ailleurs pas insensible. Selon les dernières informations de RMC Sport, l’AS Monaco suit, à ce titre, les performances du Français de 21 ans pour un éventuel transfert l’été prochain.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Éliminatoires Euro U21
France U23
Cercle Bruges
Monaco
Steve NGoura

En savoir plus sur

Éliminatoires Euro U21 Éliminatoires Euro U21
France U23 Flag France
Cercle Bruges Logo Cercle Bruges
Monaco Logo Monaco
Steve NGoura Steve NGoura
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier