Steve Ngoura appelé avec les Espoirs et suivi par l’AS Monaco

Après Herba Guirassy, appelé pour remplacer Jean-Mattéo Bahoya, Steve Ngoura va lui aussi rejoindre les Espoirs lors de ce rassemblement du mois de mars. Pour rappel, les Bleuets défieront le Luxembourg, ce jeudi, dans le cadre des éliminatoires au Championnat d’Europe.

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Appelé en renfort pour palier l’absence de Sidiki Chérif, Ngoura, évoluant actuellement avec le Cercle Bruges, ne laisse d’ailleurs pas insensible. Selon les dernières informations de RMC Sport, l’AS Monaco suit, à ce titre, les performances du Français de 21 ans pour un éventuel transfert l’été prochain.