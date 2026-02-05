Prono
Match Strasbourg - Monaco en direct commenté
8èmes de finale de Coupe de France - jeudi 5 février 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Strasbourg et Monaco (Coupe de France, 8èmes de finale)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8èmes de finale de Coupe de France entre Strasbourg et Monaco. Ce match aura lieu le jeudi 5 février 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Arbitres
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Strasbourg et Monaco en France ?
Le match est à suivre en direct le 05 février 2026 à 21:00 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Strasbourg Monaco en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Strasbourg et Monaco ?
Strasbourg : le coach G. O'Neil a choisi une formation en 4-2-3-1 : M. Penders, A. Ouattara, I. Doukouré, L. Høgsberg, G. Doué, V. Barco, S. El Mourabet, M. Godo, J. Enciso, D. Moreira, J. Panichelli.
AS Monaco : de son côté, l'équipe dirigée par S. Pocognoli évolue dans un système de jeu en 3-4-3 : P. Köhn, T. Kehrer, D. Zakaria, J. Teze, Caio Henrique, L. Camara, M. Coulibaly, Vanderson, A. Golovin, M. Biereth, M. Akliouche.
- Qui arbitre le match Strasbourg Monaco ?
Jeremy Stinat est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Strasbourg Monaco ?
Strasbourg accueille le match au Stade de la Meinau.
- Quelle est la date et l'heure du match Strasbourg Monaco ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 05 février 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué le but pour Strasbourg ?
Un seul but a été inscrit pour Strasbourg par M. Godo 7'.