Coupe de France 2025/2026 8èmes de finale
Strasbourg
Monaco
Diffusé sur beIN SPORTS 1
Temps forts
M. Godo (PD J. Panichelli)
Voir le live commenté
Possession 54% Monaco Strasbourg
Tirs 5 3 2 2 2 4
Grosses occasions créées 100% Strasbourg 2 Monaco 0
Compositions Strasbourg 4-2-3-1 Monaco 3-4-3
Stats joueurs

Grosses occasions créées
#1 Logo Strasbourg Valentín Barco 1 #2 Logo Strasbourg Joaquín Panichelli 1
Tirs (%)
#1 Logo Strasbourg Joaquín Panichelli 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Strasbourg Diego Moreira 2 #2 Logo Monaco Mika Biereth 2
Fautes subies
#1 Logo Strasbourg Lucas Høgsberg 2 #2 Logo Strasbourg Joaquín Panichelli 2
Duels gagnés (%)
#1 Logo Strasbourg Lucas Høgsberg 5/5 100% #2 Logo Strasbourg Guela Doué 4/4 100% #3 Logo Strasbourg Joaquín Panichelli 5/7 71%
Interceptions
#1 Logo Monaco Mamadou Coulibaly 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Strasbourg Guela Doué 3/3 100% #2 Logo Strasbourg Joaquín Panichelli 3/4 75%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Strasbourg Julio Enciso 0/7 0% #2 Logo Monaco Mika Biereth 0/6 0% #3 Logo Strasbourg Valentín Barco 0/5 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Monaco Mika Biereth 0/2 0% #2 Logo Monaco Lamine Camara 0/2 0% #3 Logo Monaco Thilo Kehrer 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Monaco Thilo Kehrer 32/36 89%

Analyse avant-match

Série en cours
D
V
V
V
N
V
N
N
D
D
Rencontres précédentes
21% 6 Victoires 21% 6 Nuls 59% 17 Victoires

Blessures & suspensions

Maxi Oyedele Maxi Oyedele Inconnu Ben Chilwell Ben Chilwell Maladie Emanuel Emegha Emanuel Emegha Blessure au mollet Emanuel Emegha Emanuel Emegha Blessure musculaire
Aladji Bamba Aladji Bamba Maladie Paul Pogba Paul Pogba Blessure au mollet Mika Biereth Mika Biereth Blessure au genou Wout Faes Wout Faes Blessure à la cheville Eric Dier Eric Dier Ischio-jambiers Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche Maladie Mohammed Salisu Mohammed Salisu Lésion du ligament croisé antérieur du genou Ansu Fati Ansu Fati Blessure au mollet Lukáš Hrádecký Lukáš Hrádecký Blessure au genou Folarin Balogun Folarin Balogun Ischio-jambiers Folarin Balogun Folarin Balogun Blessure à la cheville Takumi Minamino Takumi Minamino Lésion du ligament croisé antérieur du genou George Ilenikhena George Ilenikhena Blessure au genou Denis Zakaria Denis Zakaria Ischio-jambiers Aleksandr Golovin Aleksandr Golovin Blessure à l'aine

Match Strasbourg - Monaco en direct commenté

8èmes de finale de Coupe de France - jeudi 5 février 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Strasbourg et Monaco (Coupe de France, 8èmes de finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8èmes de finale de Coupe de France entre Strasbourg et Monaco. Ce match aura lieu le jeudi 5 février 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Strasbourg et Monaco.

Arbitres

Jeremy Stinat arbitre principal
0
0.5
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Christophe Mouysset arbitre assistant
François Boudikian arbitre assistant
Mickaël Leleu quatrième arbitre

Lieu du match

Stade de la Meinau Strasbourg
Stade de la Meinau
  • Année de construction : 1906
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 32047
  • Affluence moyenne : 18416
  • Affluence maximum : 30612
  • % de remplissage : 68

Match en direct

Date 05 février 2026 21:00
Compétition Coupe de France
Saison 2025/2026
Phase 8èmes de finale
Diffusion beIN SPORTS 1
Code RCSA-ASM
Zone France
Équipe à domicile Strasbourg
Équipe à l'extérieur AS Monaco
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Strasbourg et Monaco en France ?

Le match est à suivre en direct le 05 février 2026 à 21:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Strasbourg Monaco en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Strasbourg et Monaco ?

Strasbourg : le coach G. O'Neil a choisi une formation en 4-2-3-1 : M. Penders, A. Ouattara, I. Doukouré, L. Høgsberg, G. Doué, V. Barco, S. El Mourabet, M. Godo, J. Enciso, D. Moreira, J. Panichelli.

AS Monaco : de son côté, l'équipe dirigée par S. Pocognoli évolue dans un système de jeu en 3-4-3 : P. Köhn, T. Kehrer, D. Zakaria, J. Teze, Caio Henrique, L. Camara, M. Coulibaly, Vanderson, A. Golovin, M. Biereth, M. Akliouche.

Qui arbitre le match Strasbourg Monaco ?

Jeremy Stinat est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Strasbourg Monaco ?

Strasbourg accueille le match au Stade de la Meinau.

Quelle est la date et l'heure du match Strasbourg Monaco ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 05 février 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué le but pour Strasbourg ?

Un seul but a été inscrit pour Strasbourg par M. Godo 7'.

Top commentaires
Comparer les stats du match
