Monaco : la réponse culottée de Thiago Scuro aux supporters en colère

Ce soir, l’AS Monaco veut décrocher son ticket pour les quarts de finale de la Coupe de France face à Strasbourg. Comme tous les clubs encore engagés dans la compétition, la formation entraînée par Sébastien Pocognoli rêve d’un sacre depuis l’élimination prématurée du Paris Saint-Germain. Et pour l’ASM, une sixième Coupe de France permettrait d’atténuer une saison qui s’annonce encore décevante. Un infime espoir existe en Ligue des Champions (barrage à jouer face au PSG), mais personne n’imagine les Asémistes aller au bout. Et en Ligue 1, Monaco a été sur le podium à quatre reprises lors de ces cinq dernières années, mais n’est pas sûr d’y arriver cette fois.

Dixième du classement de Ligue 1, l’ASM compte douze points de retard sur le quatrième et le troisième. Les Rouge et Blanc se sont donné de l’air contre Rennes (4-0), mais tout reste fragile puisqu’ils affichent un bilan de quatre défaites, un nul et une victoire lors de leurs six derniers matches. À cela s’ajoutent les innombrables blessés et des paris déjà en passe d’être perdus, à l’instar du cas Paul Pogba. Sans cesse blessé, le milieu de terrain n’est apparu qu’à trois reprises pour un temps de jeu total de 30 minutes. Toujours indisponible, le champion du monde 2018 vient d’être retiré de la liste des joueurs qualifiés pour la Ligue des Champions.Autant de points noirs qui ont provoqué la colère des supporters. Présent en conférence de presse, aux côtés de la recrue Simon Adingra, Scuro en a profité pour envoyer ses messages aux supporters mécontents… et justifier son bilan.

Scuro défend son bilan

« Je n’ai pas l’intention de critiquer les supporters ou de rentrer en conflit avec eux. Je comprends la réaction de ces groupes, ils ont une vision collective. (…) Nous obtenons des résultats constants ces dernières années, sur le terrain comme en dehors. Sur les dix dernières années, combien de clubs ont disputé deux fois de suite les barrages de la Ligue des Champions ? L’équipe va disputer les barrages de la Ligue des Champions pour la deuxième saison consécutive. On génère des revenus pour couvrir tous les problèmes qui frappent le football français, pour maintenir la stabilité de ce club. Je comprends qu’un certain nombre de matchs ont pu générer de la frustration chez les supporters. Mais ce n’est pas seulement moi, cela concerne aussi les joueurs. On a eu un match décisif à disputer à domicile (face à la Juventus) pour se qualifier pour les barrages et pendant 45 minutes, au lieu de supporter l’équipe et le coach pour obtenir le résultat espéré, ils ont protesté contre moi. Je l’accepte, mais il y avait peut-être un autre moment pour le faire, les joueurs avaient besoin d’eux à ce moment-là, le coach aussi… », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Monaco-Matin, avant d’expliquer qu’il n’était pas là pour vendre du rêve.

« Moi, j’ai eu une conversation avec eux il y a quelques semaines. Je leur ai expliqué pas mal de choses sur ce qu’il se passait dans le club. La seule chose que je peux leur donner, c’est la vérité et mon investissement. Je ne peux pas leur promettre des choses qui ne sont pas réalistes à l’heure actuelle pour Monaco. Je ne travaille pas dans le football pour être populaire, mais parce que j’aime ça et que j’ai appris comment faire ce métier. J’espère que les résultats vont vite revenir. Parfois, il faut laisser passer la tempête pour revenir plus fort. J’y crois. » Mais le programme s’annonce chargé pour les Monégasques qui vont affronter un mois de février ultra-chargé avec Strasbourg, Nice, Nantes, le PSG à deux reprises (barrage aller et retour) et Lens.