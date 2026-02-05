Monaco : Pocognoli pointe du doigt l’arbitrage contre Strasbourg

35 ans que Monaco n’a plus gagné la Coupe de France, et l’attente va encore se prolonger. Face à Strasbourg ce jeudi soir, les Monégasques ont été battus par Strasbourg en 1/4 de finale (3-1). Une défaite qui laisse imaginer une nouvelle saison blanche pour le club, actuellement 10e de Ligue 1. Après l’élimination de son équipe, Sébastien Pocognoli a réagi au micro de beIN SPORTS. Pour le technicien belge, son équipe n’a pas livré un mauvais match, et elle aurait pu bénéficier d’une autre lecture arbitrale sur le deuxième but strasbourgeois.

«On n’a pas fait un mauvais match, mais on n’a pas été bons dans les moments importants du match, c’est peut-être la différence. Je trouve qu’on a commencé plutôt timidement dans l’impact, les duels, le premier but me laisse notamment un goût amer, mais je pense qu’on s’est créé des occasions, on a mis le pied sur le ballon. En deuxième mi-temps, on prend ce deuxième but où, pour moi, il y a peut-être une possibilité de hors-jeu. On revient à 2-1 et on prend un but dans un moment faible. Pourquoi on n’enchaîne pas ? C’est décevant, c’était un objectif (la Coupe), il reste la Ligue 1, elle est loin d’être terminée, on est à 5 points des places européennes. On peut rapidement, si on le désire, regoûter à une série positive.»