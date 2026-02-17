Les nouvelles révélations fracassantes sur le vestiaire du PSG

«Je pense qu’on doit mettre plus d’envie, on doit surtout jouer pour le Paris Saint-Germain pour pouvoir gagner des matchs. Parce que si on joue tout seul sur le terrain, ça ne va pas aller, on ne va pas gagner les titres qu’on veut». Voilà les propos d’Ousmane Dembélé qui ont déchainé les réseaux sociaux après la défaite face à Rennes vendredi dernier (3-1). Des propos lourds de sens et qui n’ont forcément pas donné le sourire à Luis Enrique, qui s’est fendu d’une sortie sèche pour désamorcer cette polémique après le match.

Actuellement deuxièmes de Ligue 1 après 22 journées, les Parisiens s’apprêtent à disputer une double confrontation face à Monaco en barrages de Ligue des Champions. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le club de la capitale n’a jamais été autant déstabilisé qu’aujourd’hui depuis bien longtemps. Même si aucune crise sportive ne semble poindre du côté du Parc des Princes, encore largement capable de réaliser une saison pleine de titres malgré l’élimination en Coupe de France, des frustrations sont nées dans le vestiaire parisien qui semble frustré ces derniers temps.

Les propos de Dembélé trouvent un écho dans le groupe parisien

En effet, depuis qu’Ousmane Dembélé a mis la main sur ce manque d’investissement de certains joueurs en comparaison à la saison dernière, les avis divergeraient dans le vestiaire parisien. Incertain pour le match aller contre Monaco ce mardi, le Ballon d’Or en titre peut néanmoins compter sur l’appui de certains cadres au sein du vestiaire parisien comme l’a souligné Canal+ ce lundi soir.

En effet, dans le Late Football Club, les journalistes de la chaîne cryptée ont affirmé que Marquinhos et Vitinha sont absolument sur la même longueur d’onde que Dembélé. Ainsi, plusieurs leaders tirent la sonnette d’alarme sur le manque d’investissement de certains joueurs par rapport à la saison dernière même si aucune prise de parole publique en ce sens n’a encore été faite par les deux hommes. Toujours selon les dires des journalistes de Canal, Marquinhos aurait fait part de son mécontentement sur certaines situations qui auraient dû être mieux jouées lors de l’élimination face au Paris FC en Coupe de France. Vous l’aurez compris, des divergences naissent au Paris Saint-Germain !

