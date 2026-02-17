Menu Rechercher
2 - 3
terminé
Ligue des Champions UEFA 2025/2026 Tour éliminatoire
Monaco
2 - 3
MT : 2-2
terminé
PSG
Temps forts
67'
2 - 3
(PD W. Zaïre-Emery) D. Doué
48'
A. Golovin
mi-temps
2 - 2
41'
2 - 2
A. Hakimi
29'
2 - 1
(PD B. Barcola) D. Doué
22'
(Penalty sauvé) Vitinha
18'
2 - 0
F. Balogun
1'
1 - 0
F. Balogun (PD A. Golovin)

Notes des joueurs

#1 Logo Paris Saint-Germain D. Doué 9.3 #2 Logo Paris Saint-Germain A. Hakimi 7.7 #3 Logo Paris Saint-Germain Lee Kang-In 7.5 Voir le classement complet
#1 Logo Paris Saint-Germain A. Hakimi 8.2 #2 Logo Monaco P. Köhn 8.1 #3 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 8.0 Voir le classement complet
Note les joueurs
La suite après cette publicité

Statistiques

Possession 80% PSG Monaco
Tirs 7 3 20 4 10 30
Grosses occasions créées 60% PSG 3 Monaco 2
Compositions Monaco 4-2-3-1 PSG 4-3-3

Prono

Qui va gagner ?
1 ASM N NUL 2 PSG
1674 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Paris Saint-Germain Désiré Doué 2 #2 Logo Monaco Aleksandr Golovin 1 #3 Logo Monaco Maghnes Akliouche 1
Tirs (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Désiré Doué 3/3 100% #2 Logo Monaco Folarin Balogun 2/3 67% #3 Logo Paris Saint-Germain João Neves 2/4 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Paris Saint-Germain Kang-In Lee 4 #2 Logo Paris Saint-Germain Bradley Barcola 4 #3 Logo Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia 3
Fautes subies
#1 Logo Paris Saint-Germain Désiré Doué 3 #2 Logo Paris Saint-Germain Nuno Mendes 2
Ballons touchés
#1 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 126 #2 Logo Paris Saint-Germain Nuno Mendes 118
Tirs (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia 0/8 0% #2 Logo Paris Saint-Germain Warren Zaïre-Emery 0/2 0% #3 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 1/5 20%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Willian Pacho 5/5 100% #2 Logo Paris Saint-Germain Kang-In Lee 4/5 80% #3 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 5/7 71%
Interceptions
#1 Logo Monaco Vanderson 4 #2 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 2 #3 Logo Monaco Jordan Teze 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Willian Pacho 3/3 100% #2 Logo Monaco Vanderson 2/2 100% #3 Logo Monaco Wout Faes 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Monaco Folarin Balogun 0/7 0% #2 Logo Paris Saint-Germain João Neves 0/5 0% #3 Logo Monaco Krépin Diatta 0/4 0%
Dribbles subis
#1 Logo Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Monaco Folarin Balogun 0/4 0% #2 Logo Paris Saint-Germain Gonçalo Ramos 0/2 0% #3 Logo Monaco Mika Biereth 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Willian Pacho 79/79 100% #2 Logo Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia 47/49 96% #3 Logo Paris Saint-Germain João Neves 78/83 94%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Paris Saint-Germain Achraf Hakimi 42 #2 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 38 #3 Logo Paris Saint-Germain João Neves 31
Passes (%)
#1 Logo Monaco Philipp Köhn 17/35 49%

Classement buteurs

#7 Logo Monaco Folarin Balogun 5 #7 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 5 #13 Logo Paris Saint-Germain Désiré Doué 4 Voir le classement complet

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
V
N
D
V
N
D
V
V
N
V
Rencontres précédentes
30% 16 Victoires 31% 17 Nuls 39% 21 Victoires

Blessures & suspensions

Aladji Bamba Aladji Bamba Maladie Paul Pogba Paul Pogba Blessure au mollet Christian Mawissa Christian Mawissa Ischio-jambiers Mika Biereth Mika Biereth Blessure au genou Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche Maladie Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche Blessure au genou Mohammed Salisu Mohammed Salisu Lésion du ligament croisé antérieur du genou Ansu Fati Ansu Fati Blessure à la cuisse Lukáš Hrádecký Lukáš Hrádecký Blessure au genou Folarin Balogun Folarin Balogun Blessure à la cheville Lamine Camara Lamine Camara Blessure au talon Takumi Minamino Takumi Minamino Lésion du ligament croisé antérieur du genou Denis Zakaria Denis Zakaria Ischio-jambiers Aleksandr Golovin Aleksandr Golovin Blessure à l'aine
Fabián Ruiz Fabián Ruiz Blessure au genou Senny Mayulu Senny Mayulu Blessure au mollet Quentin Ndjantou Quentin Ndjantou Ischio-jambiers Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure au genou

Top commentaires

Filou Ajaccio 21:29 Dembelé , il y avait pas eu une alerte ? Pourquoi avoir insisté et maintenant voilà 10 Répondre
Voir tous les commentaires (99+)

Match Monaco - PSG en direct commenté

Tour éliminatoire de Ligue des Champions UEFA - mardi 17 février 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Monaco et PSG (Ligue des Champions UEFA, Tour éliminatoire)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Tour éliminatoire de Ligue des Champions UEFA entre Monaco et PSG. Ce match aura lieu le mardi 17 février 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Monaco et PSG.

On en parle

Arbitres

Jesús Gil Manzano arbitre principal
0.4
2.6
Moyenne de cartons par match sur 5 matchs arbitrés
Guadalupe Porras Ayuso arbitre assistant
Ángel Nevado Rodríguez arbitre assistant
Guillermo Cuadra Fernández quatrième arbitre
Valentín Pizarro Gómez arbitre VAR
Carlos del Cerro Grande arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade Louis-II Monaco
Stade Louis-II
  • Année de construction : 1985
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 18523
  • Affluence moyenne : 7918
  • Affluence maximum : 17351
  • % de remplissage : 42

Match en direct

Date 17 février 2026 21:00
Compétition Ligue des Champions UEFA
Saison 2025/2026
Phase Tour éliminatoire
Diffusion CANAL+
Code ASM-PSG
Zone Europe
Équipe à domicile AS Monaco
Équipe à l'extérieur Paris Saint-Germain
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre Monaco et PSG ?

PSG a remporté la rencontre sur le score de 2-3.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Monaco et PSG en France ?

Le match est à suivre en direct le 17 février 2026 à 21:00 sur CANAL+.

Où voir le match Monaco PSG en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Monaco et PSG ?

AS Monaco : le coach S. Pocognoli a choisi une formation en 4-2-3-1 : P. Köhn, Caio Henrique, W. Faes, J. Teze, Vanderson, D. Zakaria, L. Camara, S. Adingra, A. Golovin, M. Akliouche, F. Balogun.

Paris Saint-Germain : de son côté, l'équipe dirigée par Luis Enrique évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : M. Safonov, Nuno Mendes, W. Pacho, Marquinhos, A. Hakimi, João Neves, Vitinha, W. Zaïre-Emery, B. Barcola, O. Dembélé, K. Kvaratskhelia.

Qui arbitre le match Monaco PSG ?

Jesús Gil Manzano est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Monaco PSG ?

Monaco accueille le match au Stade Louis-II.

Quelle est la date et l'heure du match Monaco PSG ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 17 février 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué des buts pour Monaco ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Monaco : F. Balogun 1' 18'.

Qui a marqué des buts pour PSG ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour PSG : D. Doué 29' 67', A. Hakimi 41'.

Top commentaires

Filou Ajaccio 21:29 Dembelé , il y avait pas eu une alerte ? Pourquoi avoir insisté et maintenant voilà 10 Répondre
Voir tous les commentaires (99+)
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier