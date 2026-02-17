Notes des joueurs
Match Monaco - PSG en direct commenté
Tour éliminatoire de Ligue des Champions UEFA - mardi 17 février 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Monaco et PSG (Ligue des Champions UEFA, Tour éliminatoire)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Tour éliminatoire de Ligue des Champions UEFA entre Monaco et PSG. Ce match aura lieu le mardi 17 février 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Monaco et PSG.
FAQ
- Quel est le résultat du match entre Monaco et PSG ?
PSG a remporté la rencontre sur le score de 2-3.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Monaco et PSG en France ?
Le match est à suivre en direct le 17 février 2026 à 21:00 sur CANAL+.
- Où voir le match Monaco PSG en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Monaco et PSG ?
AS Monaco : le coach S. Pocognoli a choisi une formation en 4-2-3-1 : P. Köhn, Caio Henrique, W. Faes, J. Teze, Vanderson, D. Zakaria, L. Camara, S. Adingra, A. Golovin, M. Akliouche, F. Balogun.
Paris Saint-Germain : de son côté, l'équipe dirigée par Luis Enrique évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : M. Safonov, Nuno Mendes, W. Pacho, Marquinhos, A. Hakimi, João Neves, Vitinha, W. Zaïre-Emery, B. Barcola, O. Dembélé, K. Kvaratskhelia.
- Qui arbitre le match Monaco PSG ?
Jesús Gil Manzano est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Monaco PSG ?
Monaco accueille le match au Stade Louis-II.
- Quelle est la date et l'heure du match Monaco PSG ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 17 février 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué des buts pour Monaco ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Monaco : F. Balogun 1' 18'.
- Qui a marqué des buts pour PSG ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour PSG : D. Doué 29' 67', A. Hakimi 41'.