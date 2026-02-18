PSG : Désiré Doué a bien fait passer un message sur sa célébration

Le PSG a vécu une drôle de soirée hier pour le barrage aller de la Ligue des Champions. L’essentiel a été assuré avec une victoire 3-2 en terres monégasques, non sans s’être fait peur en début de rencontre. L’entrée de Désiré Doué à la place d’Ousmane Dembélé, blessé dès la 26e minute, a tout changé. Critiqué en ce moment, le Golden Boy fut même désigné du doigt lorsque le Ballon d’Or a fustigé des comportements individualistes après la défaite à Rennes vendredi dernier, sans jamais mentionner un coéquipier en particulier.

Doué a apporté la meilleure des réponses sur la pelouse de Louis-II mardi soir. Il en a même profité pour célébrer son premier but, mains sur les oreilles, comme pour mieux faire taire les critiques. Mais en direction de qui ? Les médias selon les informations de RMC, accusés de vouloir pourrir le vestiaire du PSG avec des polémiques inutiles. D’ailleurs Achraf Hakimi, second buteur parisien hier, a effectué plus ou moins le même geste lors de sa célébration signifiant que le groupe est bel et bien uni. Doué et Dembélé ne sont pas du tout en froid, le second ne visant personne dans ses propos.