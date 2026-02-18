Adrien Rabiot s’est rendu à Monaco pour le match contre le PSG

Hier soir, l’AS Monaco et le Paris Saint-Germain ont croisé le fer en barrage aller de la Ligue des Champions. Et les spectateurs du stade Louis II en ont eu pour leur argent puisqu’il y a eu 5 buts. Deux de Monaco puis trois de Paris.

Parmi les spectateurs présents dans le stade, l’un d’entre eux a fait parler. En effet, Adrien Rabiot (30 ans), passé de l’OM à l’AC Milan durant le dernier mercato d’été, s’est installé en tribunes pour suivre le match de son ancien club comme on a pu le voir sur les images de Canal+. Il n’a pas dû être déçu du voyage.