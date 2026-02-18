Menu Rechercher
Ligue des Champions

PSG : Matvey Safonov se lâche sur Chevalier et la concurrence

Monaco 2-3 PSG

Hier soir, Matvey Safonov a de nouveau été préféré à Lucas Chevalier dans les buts du Paris Saint-Germain. Face à Monaco en barrage aller de Champions League, le portier russe a encaissé deux buts avant que son équipe réussisse une remontada (2-3). Après la rencontre, Safonov a été invité à évoquer sa situation et la concurrence avec l’international français.

«C’est sûr que c’est un peu difficile la concurrence qui concerne tout le monde dont les gardiens. En ce moment, c’est moi qui joue les matches, mais cela ne veut pas dire que je vais jouer les prochains aussi. Je dois continuer à travailler et essayer de prendre la place de titulaire au prochain match». Chevalier est prévenu, son coéquipier ne lui fera pas de cadeau.

