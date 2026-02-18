Un ancien Parisien a de gros doutes sur ce PSG

En battant l’AS Monaco ce mercredi à Louis-II (2-3), le PSG a pris une option sur la qualification en 1/8es de finale de Ligue des Champions. Les hommes de Luis Enrique avaient pourtant démarré leur match à l’envers en encaissant deux buts de Balogun, puis en manquant un penalty par l’intermédiaire de Vitinha. Paris s’en est finalement tiré à 11 contre 10 après l’expulsion de Golovin, mais pas de quoi effacer les doutes de l’ancien joueur du club, José-Karl Pierre-Fanfan.

La suite après cette publicité

«C’est un PSG qui n’offre pas les garanties de la saison dernière, notamment en deuxième partie de saison où ils ont été capables d’aller chercher cette Ligue des champions. Défensivement c’était très solide. Là on voit que sur l’ouverture du score ça part d’une perte de balle. Ils ne sont pas dans le rythme d’un match de Ligue des Champions, ils sont au petit trot et se font sanctionner, estime l’ancien défenseur parisien au micro du Parisien. J’ai le sentiment qu’on pouvait rajouter dix minutes et qu’il ne se passerait pas grand-chose. Ils avaient une possession vraiment stérile, avec très peu d’intensité dans le dernier tiers. C’est un PSG qui se cherche individuellement et collectivement et qui a du mal à être réaliste en ce moment.»