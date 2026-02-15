Menu Rechercher
2 - 0
72'
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 22e journée
Lyon
2 - 0
MT : 1-0
72'
Nice
Diffusé sur Ligue 1+
Temps forts
65'
2 - 0
N. Nartey
mi-temps
1 - 0
45+1'
1 - 0
C. Tolisso (PD P. Šulc)
Classement live 3 Lyon 45 14 Nice 23
Possession 54% Lyon Nice
Tirs 9 7 5 2 3 8
Grosses occasions créées 50% Nice 2 Lyon 2
Compositions Lyon 3-4-3 Nice 4-2-3-1
Stats joueurs

Grosses occasions créées
#1 Logo OGC Nice Mohamed-Ali Cho 1 #2 Logo OGC Nice Ali Abdi 1 #3 Logo Lyon Pavel Šulc 1
Tirs (%)
#1 Logo OGC Nice Tom Louchet 2/3 67% #2 Logo Lyon Corentin Tolisso 1/2 50% #3 Logo OGC Nice Sofiane Diop 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Lyon Noah Nartey 2
Fautes subies
#1 Logo OGC Nice Ali Abdi 2 #2 Logo OGC Nice Mohamed-Ali Cho 2 #3 Logo Lyon Corentin Tolisso 2
Tirs (%)
#1 Logo Lyon Pavel Šulc 0/4 0% #2 Logo OGC Nice Kaïl Boudache 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo OGC Nice Mohamed-Ali Cho 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lyon Moussa Niakhaté 7/8 88% #2 Logo OGC Nice Charles Vanhoutte 6/8 75% #3 Logo OGC Nice Jonathan Clauss 4/6 67%
Interceptions
#1 Logo Lyon Moussa Niakhaté 3 #2 Logo Lyon Hans Hateboer 2 #3 Logo OGC Nice Jonathan Clauss 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lyon Corentin Tolisso 3/3 100% #2 Logo Lyon Moussa Niakhaté 3/3 100% #3 Logo Lyon Hans Hateboer 3/5 60%
Duels gagnés (%)
#1 Logo OGC Nice Kaïl Boudache 0/7 0% #2 Logo OGC Nice Morgan Sanson 0/6 0% #3 Logo Lyon Tanner Tessmann 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo OGC Nice Kaïl Boudache 0/4 0% #2 Logo OGC Nice Mohamed-Ali Cho 0/3 0% #3 Logo OGC Nice Morgan Sanson 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo OGC Nice Kojo Peprah Oppong 44/46 96% #2 Logo Lyon Tanner Tessmann 40/42 95% #3 Logo OGC Nice Jonathan Clauss 47/51 92%

Analyse avant-match

Probabilité de victoire
68% 25% 7%
Série en cours
V
V
V
V
V
N
V
N
D
V
Rencontres précédentes
51% 25 Victoires 24% 12 Nuls 24% 12 Victoires

Blessures & suspensions

Ernest Nuamah Ernest Nuamah Blessure à la cuisse Ruben Kluivert Ruben Kluivert Inconnu Orel Mangala Orel Mangala Inconnu Nicolás Tagliafico Nicolás Tagliafico Blessure à la cheville Clinton Mata Clinton Mata Blessure à la cheville Rachid Ghezzal Rachid Ghezzal Inconnu Afonso Moreira Afonso Moreira Ischio-jambiers Malick Fofana Malick Fofana Blessure à la cheville Endrick Endrick Carton rouge
Moïse Bombito Moïse Bombito Fracture de la jambe Morgan Sanson Morgan Sanson Blessure à la cheville Morgan Sanson Morgan Sanson Blessure à la cuisse Jonathan Clauss Jonathan Clauss Blessure à la cuisse Salis Abdul Samed Salis Abdul Samed Blessure à l'aine Juma Bah Juma Bah Blessure au mollet Dante Dante Blessure au genou Tiago Gouveia Tiago Gouveia Blessure musculaire Melvin Bard Melvin Bard Blessure musculaire Sofiane Diop Sofiane Diop Maladie Charles Vanhoutte Charles Vanhoutte Blessure à l'aine

Match Lyon - Nice en direct commenté

22e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 15 février 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lyon et Nice (Ligue 1 McDonald's, 22e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 22e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lyon et Nice. Ce match aura lieu le dimanche 15 février 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lyon et Nice.

Arbitres

Thomas Léonard arbitre principal
0.2
3.5
Moyenne de cartons par match sur 11 matchs arbitrés
Aurélien Drouet arbitre assistant
Benjamin Pages arbitre assistant
Gaël Angoula quatrième arbitre
Abdelatif Kherradji arbitre VAR
Cyril Gringore arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Groupama Stadium Décines-Charpieu
Groupama Stadium
  • Année de construction : 2016
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 61556
  • Affluence moyenne : 30045
  • Affluence maximum : 58257
  • % de remplissage : 50

Match en direct

Date 15 février 2026 20:45
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 22
Diffusion Ligue 1+
Code OL-OGCN
Zone France
Équipe à domicile Olympique Lyonnais
Équipe à l'extérieur OGC Nice
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lyon et Nice en France ?

Le match est à suivre en direct le 15 février 2026 à 20:45 sur Ligue 1+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Lyon et Nice ?

Olympique Lyonnais : le coach Paulo Fonseca a choisi une formation en 3-4-3 : D. Greif, H. Hateboer, M. Niakhaté, Clinton Mata, Abner, T. Morton, T. Tessmann, A. Maitland-Niles, C. Tolisso, P. Šulc, N. Nartey.

OGC Nice : de son côté, l'équipe dirigée par C. Puel évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : M. Dupé, A. Abdi, Dante, K. Peprah Oppong, J. Clauss, C. Vanhoutte, M. Sanson, M. Cho, S. Diop, T. Louchet, E. Wahi.

Qui arbitre le match Lyon Nice ?

Thomas Léonard est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Lyon Nice ?

Décines-Charpieu accueille le match au Groupama Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Lyon Nice ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 15 février 2026, coup d'envoi 20:45.

Qui a marqué des buts pour Lyon ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Lyon : C. Tolisso 45+1', N. Nartey 65'.

Comparer les stats du match
