Match Lyon - Nice en direct commenté
22e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 15 février 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lyon et Nice (Ligue 1 McDonald's, 22e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 22e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lyon et Nice. Ce match aura lieu le dimanche 15 février 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lyon et Nice.
Arbitres
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lyon et Nice en France ?
Le match est à suivre en direct le 15 février 2026 à 20:45 sur Ligue 1+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Lyon et Nice ?
Olympique Lyonnais : le coach Paulo Fonseca a choisi une formation en 3-4-3 : D. Greif, H. Hateboer, M. Niakhaté, Clinton Mata, Abner, T. Morton, T. Tessmann, A. Maitland-Niles, C. Tolisso, P. Šulc, N. Nartey.
OGC Nice : de son côté, l'équipe dirigée par C. Puel évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : M. Dupé, A. Abdi, Dante, K. Peprah Oppong, J. Clauss, C. Vanhoutte, M. Sanson, M. Cho, S. Diop, T. Louchet, E. Wahi.
- Qui arbitre le match Lyon Nice ?
Thomas Léonard est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Lyon Nice ?
Décines-Charpieu accueille le match au Groupama Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Lyon Nice ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 15 février 2026, coup d'envoi 20:45.
- Qui a marqué des buts pour Lyon ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Lyon : C. Tolisso 45+1', N. Nartey 65'.