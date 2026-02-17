Menu Rechercher
Monaco, LdC : le groupe pour affronter le PSG

Par Samuel Zemour
1 min.
Monaco célèbre un but face à Metz en Ligue 1 @Maxppp
Rendez-vous de gala au Stade Louis-II. Avant de se retrouver en Ligue 1 début mars, l’AS Monaco affronte le Paris Saint-Germain ce mardi (21h), en barrage aller de Ligue des Champions. Un premier acte crucial pour les Rouge et Blanc, qui espèrent faire bonne impression pour cette première manche face au tenant du titre.

Sébastien Pocognoli a dévoilé la liste des joueurs retenus pour cette affiche, avec la présence confirmée de Simon Adingra et Wout Faes. En revanche, Lukáš Hrádecký, Eric Dier, Paul Pogba, et Thilo Kehrer sont toujours forfaits pour ce choc entre deux clubs français.

