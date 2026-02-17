Monaco, LdC : le groupe pour affronter le PSG

Rendez-vous de gala au Stade Louis-II. Avant de se retrouver en Ligue 1 début mars, l’AS Monaco affronte le Paris Saint-Germain ce mardi (21h), en barrage aller de Ligue des Champions. Un premier acte crucial pour les Rouge et Blanc, qui espèrent faire bonne impression pour cette première manche face au tenant du titre.

La suite après cette publicité

Sébastien Pocognoli a dévoilé la liste des joueurs retenus pour cette affiche, avec la présence confirmée de Simon Adingra et Wout Faes. En revanche, Lukáš Hrádecký, Eric Dier, Paul Pogba, et Thilo Kehrer sont toujours forfaits pour ce choc entre deux clubs français.

Vibrez devant le choc Monaco - PSG ! Découvrez ici l’offre pour regarder le match en direct sur CANAL+