Rebondissement de taille pour l’avenir d’Harry Kane au Bayern Munich !

C’est une annonce qui va faire grand bruit. Depuis plusieurs mois, une incertitude planait sur l’avenir d’Harry Kane (32 ans). On parlait d’une clause libératoire activable pour l’été 2026, une brèche dans laquelle le FC Barcelone espérait s’engouffrer pour offrir un successeur de prestige à Robert Lewandowski. Sans oublier Tottenham qui imaginait déjà le retour de son buteur emblématique. Mais ce mardi, Uli Hoeneß a mis fin au suspense dans les colonnes de Bild.

Le président d’honneur du Rekordmeister s’est montré on ne peut plus clair : la pression a changé de camp. « Oui, je tiens à le préciser. Harry est une véritable aubaine pour nous. Sa clause libératoire pour l’été 2026 ayant expiré et son contrat courant désormais jusqu’à l’été 2027, nous ne subissons actuellement aucune pression », a-t-il lâché avec l’assurance qu’on lui connaît. En clair, Kane est lié au club bavarois jusqu’en juin 2027 (la date de fin initiale de son contrat signée en 2023), sans aucune possibilité de sortie négociée à l’avance.

Il faut dire que le Bayern n’a aucune intention de lâcher celui qui est devenu, statistiquement, le meilleur joueur du monde cette saison. Sur le plan comptable, l’Anglais réalise un exercice tout simplement stratosphérique avec un total vertigineux de 41 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison avec le club allemand, affichant une moyenne ahurissante de 1,17 but par match. Son impact en Bundesliga est tel qu’il a marqué à lui seul plus de buts que sept équipes du championnat réunies, une performance qui lui a d’ailleurs permis de franchir la barre mythique des 500 buts en carrière professionnelle, en comptant ses réalisations en club et avec la sélection des Three Lions.

Harry Kane et le Bayern discutent déjà prolongation…

Malgré ces records, l’Anglais garde les pieds sur terre mais l’ambition intacte. Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, le "Prince Harry" a savouré : « personnellement, je suis vraiment fier d’avoir atteint les 500 buts en carrière. J’essaie de les apprécier. Un grand merci à tous mes coéquipiers, entraîneurs et au staff. » Mais fidèle à son tempérament, il a immédiatement ajouté : « comme toujours, nous attendons avec impatience le prochain match, le prochain but. »

Avec un contrat courant jusqu’en juin 2027, le Bayern Munich s’assure de garder son arme fatale au moins jusqu’à ses 33 ans. Et si l’ancien Spur continue de martyriser les défenses allemandes et européennes sur ce rythme, nul doute que les discussions pour une prolongation de contrat ne tarderont pas à arriver sur la table des dirigeants bavarois. Selon diverses sources allemandes, il en serait d’ailleurs déjà question avec une possible prolongation jusqu’en 2028 voire 2029.