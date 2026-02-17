Menu Rechercher
Juventus : Comolli et Chiellini sanctionnés après leur dérapage contre l’Inter

Giorgio Chiellini sous les couleurs de la Juventus de Turin @Maxppp
Inter Milan 3-2 Juventus

La tempête ne faiblit pas autour de la Juventus après la défaite face à l’Inter (3-2), samedi soir en championnat. Le juge sportif de la Serie A a annoncé ce mardi de lourdes sanctions à l’encontre de Damien Comolli, PDG de la Vieille Dame, et de Giorgio Chiellini, membre de l’encadrement de la Juventus. L’ancien président de Toulouse a été suspendu jusqu’au 31 mars prochain et condamné à une amende de 15 000 euros pour son comportement jugé « agressif » et « gravement intimidant » envers l’arbitre de la rencontre, M. Federico La Penna. Les faits se sont produits à la mi-temps, dans le tunnel menant aux vestiaires, peu après l’expulsion de Pierre Kalulu (42e).

Selon le rapport disciplinaire, Comolli aurait tenté d’entrer en contact physique avec l’officiel, avant d’être retenu par des membres du staff, tout en proférant des propos « gravement insultants », qu’il aurait ensuite répétés devant le vestiaire de l’arbitre. Quant à Chiellini, il a été suspendu jusqu’au 27 février pour avoir contesté de manière « agitée et irrespectueuse » le travail de l’arbitre, toujours dans le tunnel à la pause, puis devant le vestiaire des officiels.

Pub. le - MAJ le
