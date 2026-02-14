Menu Rechercher
3 - 2
terminé
Serie A 2025/2026 25e journée
Inter Milan
3 - 2
MT : 1-1
terminé
Juventus
Temps forts
90+1'
3 - 2
P. Zieliński (PD Y. Bisseck)
83'
2 - 2
(PD W. McKennie) M. Locatelli
76'
2 - 1
F. Esposito (PD F. Dimarco)
mi-temps
1 - 1
42'
P. Kalulu
42'
P. Kalulu
27'
1 - 1
(PD J. David) A. Cambiaso
17'
1 - 0
A. Cambiaso (CSC)

Notes des joueurs

#1 Logo Inter Milan Y. Sommer 9.5 #2 Logo Inter Milan F. Esposito 9.0 #3 Logo Inter Milan F. Dimarco 8.5
#1 Logo Juventus Turin M. Locatelli 8.3 #2 Logo Inter Milan P. Zieliński 8.1 #3 Logo Inter Milan F. Dimarco 8.0
Note les joueurs
Statistiques

Classement live 1 Inter Milan 61 5 Juventus 46
Possession 60% Inter Milan Juventus
Tirs 21 12 2 9 8 10
Grosses occasions créées 67% Inter Milan 4 Juventus 2
Compositions Inter Milan 3-5-2 Juventus 4-2-3-1

Sondages

Qui est l'homme du match Inter - Juventus ?
- Fin dans 3h
Prono

Qui va gagner ?
1 INT N NUL 2 JUV
151 participants Terminé
Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Inter Milan Federico Dimarco 2 #2 Logo Juventus Turin Weston McKennie 1 #3 Logo Inter Milan Piotr Zieliński 1
Tirs (%)
#1 Logo Juventus Turin Weston McKennie 2/2 100% #2 Logo Juventus Turin Andrea Cambiaso 2/2 100% #3 Logo Inter Milan Francesco Pio Esposito 2/3 67%
Dribbles réussis
#1 Logo Juventus Turin Kenan Yıldız 3 #2 Logo Inter Milan Petar Sučić 2 #3 Logo Juventus Turin Emil Holm 2
Fautes subies
#1 Logo Juventus Turin Manuel Locatelli 3 #2 Logo Juventus Turin Andrea Cambiaso 2 #3 Logo Juventus Turin Kenan Yıldız 2
Tirs (%)
#1 Logo Inter Milan Federico Dimarco 0/3 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Inter Milan Lautaro Martínez 3 #2 Logo Inter Milan Marcus Thuram 3 #3 Logo Inter Milan Ange-Yoan Bonny 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Juventus Turin Manuel Locatelli 11/14 79% #2 Logo Inter Milan Petar Sučić 6/8 75% #3 Logo Juventus Turin Kenan Yıldız 9/14 64%
Interceptions
#1 Logo Juventus Turin Gleison Bremer 3 #2 Logo Inter Milan Luis Henrique 2 #3 Logo Inter Milan Federico Dimarco 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Juventus Turin Gleison Bremer 3/3 100% #2 Logo Juventus Turin Kenan Yıldız 3/4 75% #3 Logo Inter Milan Yann Bisseck 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Inter Milan Manuel Akanji 0/7 0% #2 Logo Juventus Turin Fabio Miretti 0/5 0% #3 Logo Inter Milan Ange-Yoan Bonny 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Inter Milan Manuel Akanji 0/6 0% #2 Logo Inter Milan Marcus Thuram 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Inter Milan Carlos Augusto 40/40 100% #2 Logo Inter Milan Piotr Zieliński 73/76 96% #3 Logo Inter Milan Alessandro Bastoni 42/44 95%
Corners et centres réussis
#1 Logo Inter Milan Federico Dimarco 5
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Inter Milan Piotr Zieliński 42 #2 Logo Inter Milan Federico Dimarco 33 #3 Logo Inter Milan Manuel Akanji 23

Classement buteurs

#1 Logo Inter Milan Lautaro Martínez 14 #2 Logo Juventus Turin Kenan Yıldız 8 #7 Logo Inter Milan Hakan Çalhanoğlu 7 #7 Logo Inter Milan Marcus Thuram 7 #22 Logo Inter Milan Ange-Yoan Bonny 5 #22 Logo Juventus Turin Jonathan David 5 #22 Logo Inter Milan Piotr Zieliński 5 #22 Logo Inter Milan Federico Dimarco 5 #34 Logo Juventus Turin Weston McKennie 4

Analyse avant-match

Série en cours
V
V
V
V
V
N
D
V
N
V
Rencontres précédentes
22% 11 Victoires 27% 13 Nuls 51% 25 Victoires

Blessures & suspensions

Lautaro Martínez Lautaro Martínez Blessure à la cheville Ange-Yoan Bonny Ange-Yoan Bonny Blessure à la cheville Ange-Yoan Bonny Ange-Yoan Bonny Blessure au mollet Matteo Darmian Matteo Darmian Inconnu Francesco Acerbi Francesco Acerbi Ischio-jambiers Francesco Pio Esposito Francesco Pio Esposito Blessure musculaire Denzel Dumfries Denzel Dumfries Blessure à la cheville
Lloyd Kelly Lloyd Kelly Blessure à la cuisse Arkadiusz Milik Arkadiusz Milik Blessure au mollet Manuel Locatelli Manuel Locatelli Blessure à la cheville Dušan Vlahović Dušan Vlahović Blessure à l'aine Daniele Rugani Daniele Rugani Blessure à la hanche

Top commentaires

Yxstuk 22:53 L’inter qui vole des matchs. Ben voyons. Répondre
Match Inter Milan - Juventus en direct commenté

25e journée de Serie A - samedi 14 février 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Inter Milan et Juventus (Serie A, 25e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 25e journée de Serie A entre Inter Milan et Juventus. Ce match aura lieu le samedi 14 février 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Inter Milan et Juventus.

Arbitres

Federico La Penna arbitre principal
0.2
3.3
Moyenne de cartons par match sur 11 matchs arbitrés
Stefano Alassio arbitre assistant
Filippo Meli arbitre assistant
Daniele Doveri quatrième arbitre
Rosario Abisso arbitre VAR
Daniele Chiffi arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stadio Giuseppe Meazza Milano
Stadio Giuseppe Meazza
  • Année de construction : 1926
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 75817
  • Affluence moyenne : 49279
  • Affluence maximum : 81766
  • % de remplissage : 61

Match en direct

Date 14 février 2026 20:45
Compétition Serie A
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 25
Diffusion DAZN
Code INT-JUV
Zone Italie
Équipe à domicile Inter Milan
Équipe à l'extérieur Juventus Turin
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Quel est le résultat du match entre Inter Milan et Juventus ?

Inter Milan a remporté la rencontre sur le score de 3-2.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Inter Milan et Juventus en France ?

Le match est à suivre en direct le 14 février 2026 à 20:45 sur DAZN.

Où voir le match Inter Milan Juventus en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Inter Milan et Juventus ?

Inter Milan : le coach C. Chivu a choisi une formation en 3-5-2 : Y. Sommer, A. Bastoni, M. Akanji, Y. Bisseck, F. Dimarco, P. Sučić, P. Zieliński, N. Barella, Luis Henrique, M. Thuram, L. Martínez.

Juventus Turin : de son côté, l'équipe dirigée par L. Spalletti évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : M. Di Gregorio, A. Cambiaso, L. Kelly, Bremer, P. Kalulu, F. Miretti, M. Locatelli, K. Yıldız, W. McKennie, Francisco Conceição, J. David.

Qui arbitre le match Inter Milan Juventus ?

Federico La Penna est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Inter Milan Juventus ?

Milano accueille le match au Stadio Giuseppe Meazza.

Quelle est la date et l'heure du match Inter Milan Juventus ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 14 février 2026, coup d'envoi 20:45.

Qui a marqué des buts pour Inter Milan ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Inter Milan : F. Esposito 76', P. Zieliński 90+1'.

Qui a marqué des buts pour Juventus ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Juventus : A. Cambiaso 27', M. Locatelli 83'.

