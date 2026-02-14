Notes des joueurs
Statistiques
SondagesVoir tous
Prono
Stats joueursPlus de statistiques
Analyse avant-matchVoir tout
Blessures & suspensions
Top commentaires
Match Inter Milan - Juventus en direct commenté
25e journée de Serie A - samedi 14 février 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Inter Milan et Juventus (Serie A, 25e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 25e journée de Serie A entre Inter Milan et Juventus. Ce match aura lieu le samedi 14 février 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Inter Milan et Juventus.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Quel est le résultat du match entre Inter Milan et Juventus ?
Inter Milan a remporté la rencontre sur le score de 3-2.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Inter Milan et Juventus en France ?
Le match est à suivre en direct le 14 février 2026 à 20:45 sur DAZN.
- Où voir le match Inter Milan Juventus en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Inter Milan et Juventus ?
Inter Milan : le coach C. Chivu a choisi une formation en 3-5-2 : Y. Sommer, A. Bastoni, M. Akanji, Y. Bisseck, F. Dimarco, P. Sučić, P. Zieliński, N. Barella, Luis Henrique, M. Thuram, L. Martínez.
Juventus Turin : de son côté, l'équipe dirigée par L. Spalletti évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : M. Di Gregorio, A. Cambiaso, L. Kelly, Bremer, P. Kalulu, F. Miretti, M. Locatelli, K. Yıldız, W. McKennie, Francisco Conceição, J. David.
- Qui arbitre le match Inter Milan Juventus ?
Federico La Penna est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Inter Milan Juventus ?
Milano accueille le match au Stadio Giuseppe Meazza.
- Quelle est la date et l'heure du match Inter Milan Juventus ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 14 février 2026, coup d'envoi 20:45.
- Qui a marqué des buts pour Inter Milan ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Inter Milan : F. Esposito 76', P. Zieliński 90+1'.
- Qui a marqué des buts pour Juventus ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Juventus : A. Cambiaso 27', M. Locatelli 83'.