Le coup de pression du propriétaire de la Juventus à la Fédération italienne

Le propriétaire de la Juventus, John Elkann, est monté au créneau après l’arbitrage polémique du choc face à l’Inter, révélant l’ampleur du malaise côté turinois. Selon l’ANSA, le dirigeant a directement contacté le président de la Fédération italienne, Gabriele Gravina, pour lui faire part de son immense déception face à ce qu’il considère comme des erreurs répétées portant atteinte à la crédibilité du championnat. Ce geste inhabituel illustre la tension institutionnelle provoquée par l’expulsion controversée qui a marqué la rencontre.

La colère bianconera avait déjà éclaté publiquement après le match, notamment à travers les réactions de Giorgio Chiellini et de Damien Comolli, outrés par le second carton jaune infligé à Pierre Kalulu pour une faute jugée minime sur Alessandro Bastoni. Pour la direction turinoise, cet épisode symbolise un problème plus profond dans l’arbitrage italien, d’où la pression exercée au sommet pour obtenir rapidement des mesures concrètes afin de restaurer la confiance dans l’équité sportive.