L’arbitre du fiasco Inter - Juventus menacé de mort

L’arbitre italien Federico La Penna traverse une période particulièrement tendue après la rencontre entre Inter et Juventus, marquée par une décision controversée : l’expulsion de Pierre Kalulu pour une faute jugée sévère, alors que beaucoup estimaient qu’Alessandro Bastoni aurait dû être sanctionné pour simulation. Selon La Repubblica, la polémique a rapidement dégénéré en harcèlement en ligne, certains messages contenant des menaces de mort explicites. L’arbitre, avocat de profession, a constitué un dossier avec captures d’écran et insultes reçues avant de déposer plainte auprès de la police postale, qui lui a recommandé ainsi qu’à sa famille de limiter leurs déplacements par mesure de sécurité.

Sur le plan sportif, La Gazzetta dello Sport indique que les instances arbitrales envisagent une mise à l’écart temporaire de deux à trois semaines, voire un mois, afin d’apaiser la polémique tout en reconnaissant que sa seconde période fut jugée satisfaisante. Une reprise progressive avec des matches moins exposés médiatiquement serait à l’étude. En parallèle, l’épisode relance le débat sur la simulation, devenue un axe prioritaire pour les arbitres. Pendant ce temps, l’actualité sportive continue avec la Ligue des Champions, où Galatasaray doit affronter prochainement la formation turinoise, dans un contexte où les décisions arbitrales restent plus que jamais scrutées.