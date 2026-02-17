AS Monaco - PSG : les compositions probables

AS Monaco-Paris Saint-Germain. Voici une belle affiche de notre chère Ligue 1. Mais ce soir, les deux écuries du championnat de France vont revêtir leurs plus belles tenues pour s’affronter dans la plus grande des compétitions européennes : la Ligue des Champions. En effet, nos deux représentants tricolores vont croiser le fer en barrages de C1. Le stade Louis-II sera le théâtre de ce premier acte. Pour ce choc face au tenant du titre et devant son public, le club de la Principauté compte bien jouer sa chance à fond.

Sébastien Pocognoli, qui doit faire sans plusieurs joueurs blessés ou forfait (Hrádecký, Dier, Ouattara, Cabral, Minamino, Fati, Kehrer), en reprise (Mawissa) ou simplement absents de la liste du club en C1 (Pogba, Brunner), devrait opter pour un 4-2-3-1. Philipp Köhn aura pour mission de repousser les tentatives parisiennes. Pour y parvenir, il sera épaulé par une défense composée de Vanderson, Wout Faes, Jordan Teze (remplace Kehrer malade ce matin, ndlr) et Caio Henrique. Pour remporter la bataille du milieu de terrain, le Belge comptera sur Denis Zakaria et Lamine Camara.

Monaco et PSG, acte I

Enfin, Maghnes Akliouche, Aleksandr Golovin et Simon Adingra soutiendront Folarin Balogun, aligné à la pointe de l’attaque. Tous auront pour objectif de faire tomber le PSG, qui reste sur une défaite face au Stade Rennais en championnat (3-1). De quoi donner de l’espoir à l’ASM. Du côté de Paris, on veut justement profiter de la C1 pour repartir de l’avant. Sans Fabian Ruiz, Senny Mayulu et Quentin Ndjantou, Luis Enrique aura quand même largement de quoi faire ce soir. Dans les cages, Matvey Safonov devrait de nouveau être préféré à Lucas Chevalier.

En défense, pas de surprise puisque les titulaires sont attendus au coup d’envoi. Achraf Hakimi, Willian Pacho, Marquinhos et Nuno Mendes vont, sauf surprise de dernière minute, débuter la rencontre. João Neves, Vitinha et Warren Zaïre-Emery seront eux aussi présents dans le 4-4-3 mis en place par l’Asturien. Enfin, Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia accompagneront Ousmane Dembélé, qui endossera de nouveau le rôle de numéro 9. Désiré Doué, pointé du doigt après sa prestation au Rhoazon Park, devrait s’asseoir sur le banc de touche pour cet acte I entre Monaco et Paris. Deux clubs qui veulent prendre l’avantage dès ce soir lors de ces barrages, à suivre en direct sur notre site.

