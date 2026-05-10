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0 - 0
27'
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 33e journée
Le Havre
0 - 0
27'
Marseille
Diffusé sur Ligue 1+ 4
Temps forts
Pas d'événements majeurs
Voir le live commenté
Côtes du match 1 3.75 N 3.80 2 1.89 betclic Bonus 100€
Classement live 7 Marseille 54 14 Le Havre 33
Possession 63% Marseille Le Havre
Tirs 2 1 1 1 0 1
Compositions Le Havre 4-2-3-1 Marseille 4-2-3-1
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Prono

Qui va gagner ?
HAC
NUL
OM
1 3.75 N 3.8 2 1.89
448 participants Terminé
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Stats joueurs

Plus de statistiques
Dribbles réussis
#1 Logo Le Havre Sofiane Boufal 2
Fautes subies
#1 Logo Marseille Mason Greenwood 2
Dépossédé du ballon
#1 Logo Le Havre Rassoul Ndiaye 4
Duels gagnés (%)
#1 Logo Marseille Mason Greenwood 4/5 80% #2 Logo Le Havre Sofiane Boufal 5/7 71% #3 Logo Marseille Emerson 4/6 67%
Interceptions
#1 Logo Marseille Facundo Medina 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Marseille Emerson 2/3 67% #2 Logo Le Havre Issa Soumaré 2/4 50%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Le Havre Ally Samatta 0/4 0% #2 Logo Marseille Tochukwu Nnadi 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Marseille Leonardo Balerdi 0/2 0% #2 Logo Le Havre Ally Samatta 0/2 0%

Analyse avant-match

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Probabilité de victoire
20% 40% 40%
Série en cours
N
N
N
N
N
D
N
D
V
D
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 100% 9 Victoires

Blessures & suspensions

Abdoulaye Touré Abdoulaye Touré Inconnu Stephan Zagadou Stephan Zagadou Blessure au genou Thomas Delaine Thomas Delaine Inconnu Thomas Delaine Thomas Delaine Ischio-jambiers Noam Obougou Noam Obougou Blessure à l'aine Issa Soumaré Issa Soumaré Blessure à la cheville Issa Soumaré Issa Soumaré Blessure au talon Yanis Zouaoui Yanis Zouaoui Blessure à la cuisse
Quinten Timber Quinten Timber Inconnu Leonardo Balerdi Leonardo Balerdi Blessure à la cuisse Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Blessure à la cuisse Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Inconnu Hamed Junior Traorè Hamed Junior Traorè Blessure à l'aine Timothy Weah Timothy Weah Inconnu Timothy Weah Timothy Weah Inconnu Conrad Egan-Riley Conrad Egan-Riley Blessure à la cuisse Bilal Nadir Bilal Nadir Ischio-jambiers Nayef Aguerd Nayef Aguerd Blessure à l'aine Nayef Aguerd Nayef Aguerd Blessure à la hanche Nayef Aguerd Nayef Aguerd Coup

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Match Le Havre - Marseille en direct commenté

33e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 10 mai 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Le Havre et Marseille (Ligue 1 McDonald's, 33e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 33e journée de Ligue 1 McDonald's entre Le Havre et Marseille. Ce match aura lieu le dimanche 10 mai 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Le Havre et Marseille.

On en parle

Arbitres

Benoît Bastien arbitre principal
0.2
3.3
Moyenne de cartons par match sur 18 matchs arbitrés
Hicham Zakrani arbitre assistant
Aurélien Berthomieu arbitre assistant
Mikael Lesage quatrième arbitre
Mehdi Mokhtari arbitre VAR
Hamid Guenaoui arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade Océane Le Havre
Stade Océane
  • Année de construction : 2012
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 25178
  • Affluence moyenne : 8143
  • Affluence maximum : 24569
  • % de remplissage : 32

Match en direct

Date 10 mai 2026 21:00
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 33
Diffusion Ligue 1+ 4
Code HAC-OM
Zone France
Équipe à domicile Le Havre
Équipe à l'extérieur Olympique de Marseille
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Le Havre et Marseille en France ?

Le match est à suivre en direct le 10 mai 2026 à 21:00 sur Ligue 1+ 4.

Où voir le match Le Havre Marseille en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de Ligue 1+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Le Havre et Marseille ?

Le Havre : le coach D. Digard a choisi une formation en 4-2-3-1 : M. Diaw, Y. Zouaoui, G. Lloris, A. Seko, A. Sangante, L. Gourna-Douath, R. Ndiaye, I. Soumaré, S. Boufal, F. Doucouré, M. Samatta.

Olympique de Marseille : de son côté, l'équipe dirigée par H. Beye évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : G. Rulli, Emerson, F. Medina, L. Balerdi, B. Pavard, P. Højbjerg, T. Nnadi, Igor Paixão, Q. Timber, M. Greenwood, A. Gouiri.

Qui arbitre le match Le Havre Marseille ?

Benoît Bastien est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Le Havre Marseille ?

Le Havre accueille le match au Stade Océane.

Quelle est la date et l'heure du match Le Havre Marseille ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 10 mai 2026, coup d'envoi 21:00.

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