Benfica : Anatoli Trubin revient sur son but historique contre le Real Madrid

Indirectement, il a causé la crise que l’on connaît à Marseille en ce moment. En marquant à la dernière minute face au Real Madrid, Anatoli Trubin a permis à Benfica de se qualifier pour les barrages de la Ligue des Champions, éliminant ainsi l’OM. Un terrible coup de massue pour les Phocéens mais un moment unique pour le portier ukrainien, héros de cette soirée de janvier grâce à sa merveilleuse tête. Hier, le portier de 24 ans est revenu sur ce moment historique dans une tribune accordée à The Athletic.

«Quand tu joues, tu ne réfléchis pas. Tu agis, tout simplement. Ce moment, tout s’est passé très vite. Peut-être parce que le centre était parfait, peut-être parce que ce but devait arriver, pour moi, c’était naturel, quelque chose qui venait facilement. À ce moment-là, il faut prendre des risques. Il faut tout donner. Si je dois marquer, je dois aller droit au but, pour rendre nos fans heureux, pour rendre Benfica meilleur. J’ai juste couru, puis j’ai bougé la tête, comme si j’étais un attaquant. C’était fou.»

