FC Barcelone : la folle prédiction de Joan Laporta

Ce lundi, le FC Barcelone s’est incliné sur la pelouse de Girona (2-1). Un revers teinté d’un scandale arbitral qui a forcément fait jaser en Catalogne et qui a fait glisser définitivement les Blaugranas à la deuxième place. Malgré cela, Joan Laporta garde le cap. L’ancien président du FC Barcelone, qui court pour sa propre succession à la tête du club culé dans un peu moins d’un an, a affirmé que son Barça allait gagner la Liga cette année, envers et contre tous :

«En cinq ans, nous avons remporté trois Coupes, deux Championnats et trois Supercoupes. Nous avons gagné les trois dernières finales contre le Real Madrid. C’est fantastique ! C’est pourquoi je suis convaincu que nous allons gagner le championnat.» Reste à savoir si ce pari sera gagnant à la fin de la saison.