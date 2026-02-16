LdC : dispositif de sécurité renforcé pour le choc Monaco-PSG

Le choc des barrages de la Ligue des Champions entre l’AS Monaco et le Paris Saint-Germain s’annonce bouillant. Plus de 1 000 supporters parisiens sont attendus demain au Stade Louis-II, un parcage « sold out » prêt à soutenir Luis Enrique et ses hommes dans ce match décisif pour la qualification en huitièmes de finale. Selon L’Équipe, cette mobilisation massive promet une ambiance digne du Parc des Princes en Principauté.

La rencontre sera placée sous haute surveillance. La Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH) a classé le match niveau 2 sur 5, non pas en raison de tensions directes entre Parisiens et Monégasques, mais à cause du risque de présence de supporters marseillais dans le secteur. Les forces de l’ordre renforceront donc le dispositif autour du stade pour prévenir tout incident et garantir la sécurité des joueurs et des spectateurs.