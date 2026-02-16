Monaco : Maghnes Akliouche incertain face au PSG

À la veille du match aller de play-off de Ligue des champions face au PSG, Sébastien Pocognoli a donné des nouvelles de Maghnes Akliouche, blessé face au FC Nantes. Le talent asémiste pourrait manquer ce premier rendez-vous européen face au tenant du titre.

La suite après cette publicité

«Maghnes (Akliouche) est incertain. Il va se tester aujourd’hui et demain. Lamine (Camara) aussi. Ansu (Fati) a reçu un coup au quadriceps, il avait mal hier (dimanche), il verra aujourd’hui (lundi) à l’entraînement», a assuré le technicien monégasque.