Coupe de France : Strasbourg dicte sa loi contre Monaco et retrouvera Reims en quarts

Dernière affiche des 8es de finale de la Coupe de France. Quelques instants après le tirage au sort des quarts de finale, Strasbourg accueillait Monaco pour un choc alléchant. En difficulté ces dernières semaines, le club asémiste avait une belle opportunité de reprendre confiance face aux Alsaciens. Alignés en 3-4-3 avec Akliouche, Biereth et Golovine en pointe, les Monégasques allaient pourtant vivre un début de match cauchemardesque. Bousculés, les hommes de Sébastien Pocognoli craquaient d’entrée.

Sur un centre au second poteau de Moreira, Panichelli reprenait le cuir avant que Godo ne surgisse pour tromper Köhn de la tête (1-0, 7e). Fort d’un 4-2-3-1 efficient, le club strasbourgeois insistait et passait tout proche du break mais Panichelli, servi par Barco, voyait sa reprise passer de peu à droite du cadre (9e). Sur un fil, l’ASM tentait de réagir mais butait sur le collectif de Gary O’Neil. De loin, Zakaria tentait sa chance, sauf que Penders repoussait au premier poteau (30e). Quelques minutes plus tard, Monaco se signalait encore mais ni Akliouche ni Vanderson ne trompaient la vigilance du portier alsacien (36e). Juste avant la pause, le RCSA faisait encore trembler les visiteurs.

Strasbourg impose sa loi

Sur un centre de Doué, Panichelli butait ensuite sur Köhn (45e). Mené à la pause, le club de la Principauté voulait réagir. Diatta et la nouvelle recrue Adingra faisaient leur apparition mais la physionomie de cette rencontre ne changeait guère. Solide, Strasbourg maintenait la pression et finissait par faire le break. Lancé par Barco en profondeur, Enciso éliminait Köhn et doublait la mise (2-0, 55e). KO debout, l’ASM réagissait pourtant dans la foulée. Trouvé par Camara, Biereth enchaînait d’une frappe qui trompait Penders (2-1, 58e). Et le match s’emballait encore.

Après un contrôle manqué de Panichelli et deux approximations de Zakaria et Kehrer, coupable d’une glissade, Enciso en profitait pour s’offrir un doublé et redonner de l’air aux Strasbourgeois (3-1, 61e). Proche de l’élimination, Monaco jouait le tout pour le tout mais Akliouche voyait encore sa frappe fuir le cadre (67e). Pour le dernier quart d’heure, le coach monégasque lançait aussi Idumbo et Balogun mais le tableau d’affichage n’évoluait plus malgré deux nouvelles grosses occasions asémistes, où Balogun trouvait la barre (82e) et Adingra touchait le montant (90+2e). Solide et réaliste, Strasbourg retrouvera donc le Stade de Reims en quart de finale. L’AS Monaco confirme sa saison noire.