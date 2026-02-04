OL : Paulo Fonseca est inquiet pour Endrick et les autres

Vainqueur en fin de match de Laval (2-0) pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe de France, l’Olympique Lyonnais s’est qualifié et poursuit dans la compétition. Les Rhodaniens doivent encore une fois leur salut à Endrick, discret ce soir, mais auteur d’un but canon en fin de rencontre qui a libéré les siens, alors même qu’il ne semblait pas vraiment y avoir danger. Il est venu rappeler à tout le monde à quelle classe il appartenait. Et puis il y a eu cette frayeur.

Quelques minutes après, le jeune buteur s’est allongé sur la pelouse en se tenant l’arrière de la cuisse. Simple contracture ou réelle blessure ? On devrait rapidement en savoir plus même si à première vue, cela ne semble pas grave puisque le Brésilien a terminé la rencontre. Il n’empêche que l’état physique des joueurs inquiète Paulo Fonseca. Ce soir, les Gones ont affiché un visage assez moyen et sont apparus assez fatigués. L’enchaînement des matchs commence à se faire sentir.

Fonseca : «je suis un peu préoccupé par l’état physique de l’équipe»

«Oui, c’est vrai il y a beaucoup de matches, on aurait pu faire d’autres changements, mais avec ce résultat, nous n’avons pas beaucoup de solutions, mais on a gagné et nous devons nous reposer, car nous avons un match difficile contre Nantes», a d’abord déclaré le coach portugais au micro de beIN Sports, avant de se montrer plus loquace en zone mixte quelques minutes plus tard. «Je pense que nous avons besoin de récupérer physiquement les joueurs».

«Aujourd’hui, je prévoyais de faire des changements à la mi-temps mais c’était impossible avec ce résultat (il y avait 0-0 à la pause). Nous avons deux jours pour récupérer les mêmes joueurs car nous n’en avons pas plus maintenant. Je suis un peu préoccupé par l’état physique de l’équipe en ce moment, mais on a gagné», se réjouit-il tout de même. «On est fatigué mais c’est plus facile quand on gagne. Comme entraîneur je dois faire attention à cela». Surtout que l’OL joue encore sur tous les tableaux.