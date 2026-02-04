Menu Rechercher
Coupe de France 2025/2026 8èmes de finale
Lyon
Laval
Temps forts
90+4'
Afonso Moreira
80'
Endrick
mi-temps
Pas d'événements majeurs

Statistiques

Possession 73% Lyon Laval
Tirs 14 9 2 5 6 8
Compositions Lyon 4-3-3 Laval 5-3-2
Prono

Qui va gagner ?
1 OL N NUL 2 LAVAL
692 participants Terminé
Stats joueurs

Plus de statistiques
Tirs (%)
#1 Logo Laval Mamadou Camara 3/3 100% #2 Logo Lyon Endrick 3/4 75% #3 Logo Lyon Afonso Moreira 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Lyon Endrick 4 #2 Logo Laval Peter Ouaneh 2 #3 Logo Lyon Afonso Moreira 2
Fautes subies
#1 Logo Laval Cyril Mandouki 3 #2 Logo Laval Layousse Samb 3 #3 Logo Lyon Noah Nartey 2
Tirs (%)
#1 Logo Lyon Khalis Merah 0/3 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Lyon Noah Nartey 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lyon Clinton Mata 8/8 100% #2 Logo Lyon Moussa Niakhaté 5/5 100% #3 Logo Laval Layousse Samb 8/9 89%
Interceptions
#1 Logo Lyon Moussa Niakhaté 3 #2 Logo Laval Layousse Samb 2 #3 Logo Laval William Bianda 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lyon Clinton Mata 4/4 100% #2 Logo Lyon Moussa Niakhaté 3/3 100% #3 Logo Laval Layousse Samb 2/2 100%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Laval Mamadou Camara 0/11 0% #2 Logo Lyon Pavel Šulc 0/9 0% #3 Logo Lyon Rémi Himbert 0/7 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lyon Hans Hateboer 0/3 0% #2 Logo Lyon Endrick 0/3 0% #3 Logo Laval Sam Sanna 0/3 0%
Passes (%)
#1 Logo Lyon Khalis Merah 53/55 96% #2 Logo Lyon Clinton Mata 62/67 93% #3 Logo Lyon Hans Hateboer 60/65 92%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Lyon Khalis Merah 25 #2 Logo Lyon Tyler Morton 23 #3 Logo Lyon Moussa Niakhaté 22
Passes (%)
#1 Logo Laval Maxime Hautbois 11/32 34%

Classement buteurs

#5 Logo Laval Aymeric Faurand-Tournaire 3 #16 Logo Lyon Endrick 2 Voir le classement complet

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
V
V
V
V
V
D
N
D
V
D
Rencontres précédentes
100% 1 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Corentin Tolisso Corentin Tolisso Blessure musculaire Ernest Nuamah Ernest Nuamah Blessure à la cuisse Tyler Morton Tyler Morton Maladie Nicolás Tagliafico Nicolás Tagliafico Blessure à la cheville Clinton Mata Clinton Mata Blessure à la cheville Malick Fofana Malick Fofana Blessure à la cheville
Théo Pellenard Théo Pellenard Inconnu

Match Lyon - Laval en direct commenté

8èmes de finale de Coupe de France - mercredi 4 février 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lyon et Laval (Coupe de France, 8èmes de finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8èmes de finale de Coupe de France entre Lyon et Laval. Ce match aura lieu le mercredi 4 février 2026 à 20:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lyon et Laval.

Arbitres

Ruddy Buquet arbitre principal
0
3
Moyenne de cartons par match sur 3 matchs arbitrés
Steven Torregrossa arbitre assistant
Alexis Auger arbitre assistant
Florent Batta quatrième arbitre

Lieu du match

Groupama Stadium Décines-Charpieu
Groupama Stadium
  • Année de construction : 2016
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 61556
  • Affluence moyenne : 30147
  • Affluence maximum : 58257
  • % de remplissage : 51

Match en direct

Date 04 février 2026 20:30
Compétition Coupe de France
Saison 2025/2026
Phase 8èmes de finale
Diffusion beIN SPORTS 3
Code OL-LAVAL
Zone France
Équipe à domicile Olympique Lyonnais
Équipe à l'extérieur Laval
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Quel est le résultat du match entre Lyon et Laval ?

Lyon a remporté la rencontre sur le score de 2-0.

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lyon et Laval en France ?

Le match est à suivre en direct le 04 février 2026 à 20:30 sur beIN SPORTS 3.

Où voir le match Lyon Laval en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Lyon et Laval ?

Olympique Lyonnais : le coach Paulo Fonseca a choisi une formation en 4-3-3 : R. Descamps, Abner, M. Niakhaté, Clinton Mata, H. Hateboer, N. Nartey, T. Morton, K. Merah, Endrick, P. Šulc, A. Karabec.

Laval : de son côté, l'équipe dirigée par O. Frapolli évolue dans un système de jeu en 5-3-2 : M. Hautbois, W. Bianda, P. Ouaneh, M. Commaret, J. Samb, O. Kouassi, S. Sanna, C. Mandouki, T. Thomas, M. Camara, D. Mbayo.

Qui arbitre le match Lyon Laval ?

Ruddy Buquet est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Lyon Laval ?

Décines-Charpieu accueille le match au Groupama Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Lyon Laval ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 04 février 2026, coup d'envoi 20:30.

Qui a marqué des buts pour Lyon ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Lyon : Endrick 80', Afonso Moreira 90+4'.

