Match Lyon - Laval en direct commenté
8èmes de finale de Coupe de France - mercredi 4 février 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lyon et Laval (Coupe de France, 8èmes de finale)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8èmes de finale de Coupe de France entre Lyon et Laval. Ce match aura lieu le mercredi 4 février 2026 à 20:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lyon et Laval.
FAQ
- Quel est le résultat du match entre Lyon et Laval ?
Lyon a remporté la rencontre sur le score de 2-0.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lyon et Laval en France ?
Le match est à suivre en direct le 04 février 2026 à 20:30 sur beIN SPORTS 3.
- Où voir le match Lyon Laval en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Lyon et Laval ?
Olympique Lyonnais : le coach Paulo Fonseca a choisi une formation en 4-3-3 : R. Descamps, Abner, M. Niakhaté, Clinton Mata, H. Hateboer, N. Nartey, T. Morton, K. Merah, Endrick, P. Šulc, A. Karabec.
Laval : de son côté, l'équipe dirigée par O. Frapolli évolue dans un système de jeu en 5-3-2 : M. Hautbois, W. Bianda, P. Ouaneh, M. Commaret, J. Samb, O. Kouassi, S. Sanna, C. Mandouki, T. Thomas, M. Camara, D. Mbayo.
- Qui arbitre le match Lyon Laval ?
Ruddy Buquet est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Lyon Laval ?
Décines-Charpieu accueille le match au Groupama Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Lyon Laval ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 04 février 2026, coup d'envoi 20:30.
- Qui a marqué des buts pour Lyon ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Lyon : Endrick 80', Afonso Moreira 90+4'.