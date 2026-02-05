OL : Endrick répond à Cris

Récemment interrogé sur son compatriote Endrick, l’ancien défenseur de l’OL, Cris, avait sorti une comparaison flatteuse sur le joueur du Real Madrid. «J’ai vu Karim Benzema grandir à Lyon. Il avait un caractère énorme. Quand je vois Endrick, c’est presque la même chose. C’est un joueur qui peut éliminer en un contre un et déséquilibrer dans la surface». Depuis, Endrick a inscrit hier soir son cinquième but en autant de matches avec les Gones face à Laval en Coupe de France.

Et à l’issue de la rencontre, le jeune attaquant de 19 ans a répondu à l’ancienne gloire lyonnaise. « C’est très bien pour moi parce que c’est un grand joueur. Un joueur incroyable qui a été le meilleur joueur du monde. Mais Karim est à des années-lumière devant moi. C’est un grand joueur, j’espère que ça ira pour lui à Al-Hilal. Je suis très content d’être ici, d’être là où a joué Karim », a-t-il confié en zone mixte.