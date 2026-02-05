Affaire Daniel Bravo : Gaëtane Thiney sort du silence !

«J’ai l’impression qu’elle parlait lingerie». Commentateur de la seule affiche de Ligue 1 diffusée par beIN Sports le samedi à 17h avec le journaliste Christophe Josse, Daniel Bravo se rappellera, sans doute, longtemps de cette sortie aussi maladroite que sexiste. Suspendu dans la foulée par la chaîne qatarie, le natif de Toulouse avait finalement présenté ses excuses, assurant lors d’une interview accordée à L’Equipe qu’il avait appelé l’ancienne internationale française. Ce jeudi, la directrice sportive de l’équipe féminine du Paris FC a finalement pris la parole.

«Les propos sont condamnables mais pas impardonnables. Je pense que quand on travaille dans les médias, on est l’écho d’une société et on doit être exemplaire», a tout d’abord lancé Gaëtane Thiney, regrettant par ailleurs le buzz crée autour de cette sortie maladroite. «Je pense qu’on est dans une société où il faut mettre un peu de nuance. J’ai fait 25 ans au haut niveau, j’ai eu une des carrières les plus longues, et j’ai moins fait la une des journaux que pour une histoire où j’étais assise dans une tribune et où quelqu’un a fait une mauvaise blague au mauvais moment», a également ajouté l’ex-attaquante de l’équipe de France (163 sélections, 58 buts).

Gaëtane Thiney calme le jeu

Critiqué de toutes parts depuis ce commentaire, Daniel Bravo n’a finalement pas été accablé par la principale concernée. «Je connais bien Daniel, je n’ai aucun problème avec lui. Il s’est excusé tout de suite. Moi j’étais dans la tribune donc je n’ai même pas entendu. Je lui ai envoyé un message ce matin», a par ailleurs indiqué la dirigeante francilienne dans des propos rapportés par RMC Sport. Pour conclure, Gaëtane Thiney, bien décidée à l’idée de refermer cet épisode malheureux, a tempéré ses propos en rappelant l’importance de la cause.

«Si je prends sa défense, on dira que ce n’est pas bien parce qu’il faut que je représente les femmes, mais moi je défendrai les femmes, toujours. Ce n’est pas bien ce qu’il a fait, ce n’est pas bien ce qu’il a dit, ce n’est pas bien pour les générations futures de parler comme ça, bien sûr, mais arrêtons quoi. En résumé, ce n’est pas normal et je ne le cautionne pas, mais je trouve que ça fait beaucoup trop de bruit». Le message est passé. Reste désormais à savoir si beIN Sports passera, ou non, l’éponge.